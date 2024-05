‘Eurovisión 2024’: los países clasificados para la Gran Final

Eurovisión 2024, oficialmente, ha comenzado. El pasado martes 7 de mayo pudimos disfrutar de la primera semifinal de esta edición. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de saber el nombre de los primeros países que actuarán en la Gran Final junto al Big Five y el país anfitrión. ¡Vivimos una noche de ensueño!

El pasado martes, en esta primera semifinal, fueron 15 los países que se jugaban el pase a la final del próximo sábado 11 de mayo. Además también pudimos ver a parte del Big Five y el país anfitrión actuando en directo en una semifinal. Algo que ha sucedido por primera vez en la historia. Los primeros en romper el hielo fueron Reino Unido, Alemania y Suecia.

Tras una gala repleta de emociones, pero también de polémicas como la de Eric Saade, fuimos testigos de cómo se cumplieron los pronósticos. Croacia y Ucrania, dos de los países favoritos de esta edición, consiguieron su pase a la final. También lo hicieron otras tantas apuestas que llamaron poderosamente la atención, como es el caso de Irlanda o Lituania.

Here’s where tonight’s qualifiers will perform during Saturday’s Grand Final #Eurovision2024 pic.twitter.com/YZTyKqXIVG — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 7, 2024

Lista completa de los países clasificados para la Gran Final

Croacia

Marko Purisić, nombre real de Baby Lasagna, tiene muchas papeletas para llevarse el micrófono de cristal en esta edición. Su canción Rim Tim Tagi Dim se ha convertido en una de las más escuchadas en estos últimos meses. Con ella podría llegar a superar, con creces, ese cuarto puesto conseguido en 1996 y 1999, el mejor resultado histórico del país en el certamen.

Ucrania

Este país siempre ha conseguido clasificarse para la final en todas las ediciones en las que ha participado, y en esta ocasión no iba a ser menos. La propuesta de alyona alyona y Jerry Heil, con la canción Teresa & Maria, no ha dejado indiferente a nadie. Estamos ante una actuación repleta de referencias y simbolismos que han conseguido emocionar a la audiencia.

Irlanda

Se ha convertido en una de las grandes sorpresas, y no es para menos. Bambie Thug ha conseguido que Irlanda, un país histórico en Eurovisión, volviese a la Gran Final. Algo que no ocurría desde el certamen celebrado en 2018 en la ciudad portuguesa de Lisboa. Entre otras cuestiones, ha llamado la atención su imponente puesta en escena, creada por el español Sergio Jaén.

Lituania

Por cuarto consecutivo, este país se clasifica para la gran final del festival. Lo hace con una propuesta verdaderamente sorprendente, como es la de Silvester Belt y la canción Luktelk. Para la puesta en escena, se ha optado por vestir al cantante con un traje de cuero rojo, siendo acompañado por varios bailarines con sus caras enmascaradas. Un concepto que ha mantenido a lo largo de toda la pretemporada eurovisiva.

Finlandia

Windows95Man no dejó indiferente a nadie con su propuesta que es, cuanto menos, extravagante. Lo cierto es que, pase lo que pase, el país ha conseguido su objetivo, que no era dejar indiferente a nadie. Eso sí, parece que no han causado el mismo impacto que el que generó Kärijää el pasado año, que logró hacerse con la medalla de plata. ¿Qué ocurrirá con su propuesta el próximo sábado en la gran final?

Luxemburgo

Era uno de los países que más ganas teníamos de ver sobre el escenario. Y es que, tras 31 años de ausencia, este histórico participante del festival regresaba. Y lo ha hecho por la puerta grande, puesto que Tali Golergant no ha dejado indiferente a nadie con su canción, Fighter, y su puesta en escena.

Portugal

El país vecino ha vuelto acolarse en la gran final del festival, y lo ha hecho por cuarto año consecutivo. Se lo han ganado a pulso, puesto que Iolanda, con su Grito, ha conseguido emocionar con su actuación, con una ejecución realmente impecable y perfecta. Sencilla, brillante y efectiva. ¡Merecía con creces una plaza en la final del sábado!

Chipre

Silia Kapsis ha sido la encargada de abrir la primera semifinal pero, a pesar de todo, ha tenido la oportunidad de cautivar a los espectadores con su propuesta. La chipriota ha sorprendido con su puesta en escena para Liar, sobre todo por ese dance break que ha añadido antes del último estribillo.

Eslovenia

Es uno de los pocos países que no estaba en las apuestas para pasar a la gran final. Por lo tanto, ha sido toda una sorpresa su clasificación. Aun así, Raiven está dispuesta a seguir sorprendiendo a la audiencia de Eurovisión 2024 con su propuesta y su puesta en escena para su canción que lleva por título Veronika.

Serbia

Teya Dora ha conseguido emocionar a los espectadores del certamen con su balada, titulada Ramonda. La artista ha optado por una puesta en escena sencilla pero efectiva, teniendo como objetivo principal cautivar a la audiencia de Eurovisión 2024 con su voz y para transmitirles el mensaje de su canción. ¡Se ganó a pulso un hueco en la gran final!