TV3 acata la legalidad y deja de rotular a Puigdemont como “president”

A pesar de que el destituido president de la Generalitat Carles Puigdemont no se baja del burro y sigue considerándose máxima autoridad política de Cataluña, la televisión autonómica TV3 sí que ha cambiado de actitud y este martes ya rotulaban a Puigdemont sin calificarle como “president de la Generalitat”.

Aunque esto no tendría por qué resultar noticioso en sí mismo, sí constituye una novedad en tanto que en los últimos días la televisión catalana continuaba refiriéndose en sus rótulos a Carles Puigdemont como “president”, a pesar de que este fue cesado la pasada semana en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

TV3 no fue intervenida por el Estado a petición del PSOE, una propuesta que el Gobierno aceptó para contar con el apoyo del principal partido de la oposición a la aplicación del artículo 155 contra el Govern separatista. A pesar de ello, TV3 decidió desafiar a la legalidad durante la emisión del mensaje grabado del destituido president el pasado sábado, mostrando un rótulo que no hacía sino indicar que la televisión pública no reconocía las medidas constitucionales adoptadas por el Gobierno de España.

Con el president en Bruselas desde el lunes, y citado por la justicia a declarar este jueves por rebelión, TV3 sí se ha bajado del burro y en sus informaciones referentes a Puigdemont en la noche de este martes ya no insistían en calificarle como president, en tanto que ya no lo es tras ser cesado por el Gobierno de España.