El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha retrasado el anuncio oficial de elecciones porque no ha recibido garantías del Gobierno de España de que esa convocatoria bastaría para paralizar la aplicación del 155, que mañana tiene previsto votar el pleno del Senado. No alcanzado este objetivo, Puigdemont busca, al menos, inmunidad judicial. Y eso es lo que habría trasladado a Moncloa para no volver a dar marcha atrás y declarar esta tarde la independencia de forma unilateral, según ha conseguido saber OKDIARIO de fuentes próximas a la negociación.

Sobre Puigdemont, y todo su Govern, pesa una querella de la Fiscalía por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos (delito éste que conlleva penas de cárcel) por la organización del referéndum ilegal del pasado 1-O.

El Gobierno de España mantiene que las condiciones para retirar las medidas del 155 son claras: vuelta a la legalidad anterior al 6 de septiembre (cuando el Parlament aprobó la ley del referéndum y de fundación de la república catalana) y retractación pública de Puigdemont. Por supuesto, el Gobierno no admite competencia para paralizar y retirar procesos judiciales en marcha.

Otras fuentes apuntan también que Puigdemont estaría haciendo un último esfuerzo por lograr la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los presidente de la ANC y Òmnium Cultura que están en la cárcel por un delito de sedición.