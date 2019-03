Carmena promete de nuevo en su programa bajarse el sueldo tras habérselo subido 6 veces

La carta financiera de Más Madrid promete que si llegan a la Alcaldía de Madrid llevarán al Pleno una votación para bajar los sueldos de los concejales y del alcalde.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha subido el sueldo seis veces esta legislatura aunque fijó una reducción del 50% del salario en campaña electoral. Ahora, vuelve a prometer una bajada de la nómina si es reelegida.

La carta financiera de Más Madrid establece: “Llevaremos una propuesta al Pleno para rebajar el sueldo de los concejales/as del Ayuntamiento de Madrid”. En 2015, fijaron el sueldo del alcalde por escrito en “un salario bruto anual de 48.398,53 euros anuales” frente a los más de 106.000 euros que ha acabado cobrando Carmena este mandato.

La excusa para no llevar a Pleno el recorte salarial es que “no hay consenso en la oposición“. El equipo de Gobierno dice que las subidas de sueldo son por las actualizaciones salariales de los funcionarios, no obstante, el presidente regional Ángel Garrido sí se ha autoexcluido de estas subidas.

“Sin generar relaciones de clientelismo, se realizarán aportaciones puntuales encaminadas a fortalecer el tejido asociativo”

Por otra parte, dicen que, aunque cobrarán el sueldo íntegro, donarán una parte a entidades sociales en el caso de la Asamblea de Madrid. En esta ocasión de cara a la galería dicen que donarán un poco menos tras la aplicación de la subida del salario mínimo que lo que pasaba con Ahora Madrid. Pasan de cuatro salarios mínimos antiguos (36.321 euros anuales) a tres salarios mínimos actualizados (37.800 euros).

Prometen hacer públicas las donaciones en un portal de transparencia de Más Madrid. En el mandato que ahora termina empezaron publicando estos datos, pero los roces internos con un despido incluido provocaron que la web no se actualice desde hace más de un año.

Añaden que “Más Madrid revisará anualmente el remanente de los recursos propios y examinará el cumplimiento de dicha carta financiera. En el caso de las personas con responsabilidad de gobierno con hijos o personas dependientes a su cargo, o si se diera otra situación de excepcionalidad, se valorará reglamentariamente una mejora del salario estipulado”. Otra promesa que incluyen en su código ético es la renuncia a la financiación bancaria y trabajar con “banca ética”.

Dimisión con juicio oral

Sobre regeneración, prometen que “tras ser imputados/encausados con apertura de juicio oral” por causas de corrupción y ataque a los Derechos Humanos los cargos públicos dimitirán “de forma inmediata“.

Esta legislatura al menos seis ediles han sido imputados por diferentes causas pero no han dimitido (Rita Maestre, Guillermo Zapata, Rommy Arce, Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer, Javier Barbero y varios altos cargos). “Ya sean acusados por haber actuado en interés propio como para favorecer a terceros”, dimitirán, explican.

“Se limitará el mandato a dos legislaturas consecutivas, excepcionalmente prorrogables a un mandato más”

El código ético se presenta “no como una mera declaración de intenciones sino que marca condiciones para acabar con los privilegios de la clase política”. Así, el código, a aceptar por cargos públicos, recoge entre sus puntos la apuesta por la resolución de los conflictos de forma pacífica, “sin alentar el odio ni las violencias” y “luchar contra todo tipo de discriminación, racismo, xenofobia, machismo, exclusión por identidad de género u orientación sexual”.

Incluye que los ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales de los cargos se harán públicos, como también la información necesaria para identificar posibles conflictos de intereses. Este compromiso se extenderá a los dos años siguientes de la salida de la función pública. Sin embargo, Carmena oculta de qué empresas tiene acciones en su fondo de inversión de casi 400.000 euros.

Redes clientelares

Para curarse en salud, el código ético de Más Madrid apunta que, “sin generar relaciones de clientelismo”, se realizarán aportaciones puntuales encaminadas a fortalecer el tejido asociativo. Asimismo, “se facilitará la conciliación entre vida laboral y política con mecanismos de apoyo a los cargos públicos durante su reincorporación al mundo laboral en caso de no encontrar trabajo”.

El texto dice que los ediles y diputados dimitirán por incumplimiento flagrante y sin justificar del programa. Esta legislatura todos los concejales deberían dimitir con esta consigna porque el programa fue un conjunto de intenciones maximalistas muy lejos de ser realistas.

Dos mandatos máximo

Sobre puertas giratorias, establecen que en un periodo mínimo de cinco años no se podrán trabajar en empresas creadas, reguladas o supervisadas por la institución pública que abandonan. En el código ético de Ahora Madrid el marco temporal era de diez años.

Además, como ya incluía el de Ahora Madrid, se limitará el mandato a dos legislaturas consecutivas, excepcionalmente prorrogables a un mandato más siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana.