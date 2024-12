A. Cabello: «Sánchez estuvo en Canarias de vacaciones y no se acercó a visitar un centro de menores»

Canarias muestra hoy dos caras radicalmente distintas: por un lado, enfrenta la peor crisis migratoria de su historia reciente, con cifras récord de llegadas y una situación «dramática». Por otro, su economía experimenta un momento de notable expansión, impulsada por el turismo y la diversificación hacia sectores como el audiovisual y tecnológico. En OKDIARIO conversamos con el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, y coordinador de la mesa de reto demográfico, Alfonso Cabello Mesa, que advierte de que lo que está padeciendo Canarias con la inmigración es «una catástrofe humanitaria» a la que el Gobierno de Pedro Sánchez le da la espalda: «Sánchez estuvo en Canarias de vacaciones y no se acercó a visitar un centro de menores».

Las cifras son estremecedoras: 45.000 migrantes han llegado a las islas hasta diciembre de 2024, superando el récord anterior de 39.000. Pero el dato más perturbador es el número de fallecidos en la denominada «ruta canaria»: 9.757 personas han perdido la vida intentando alcanzar las costas del archipiélago, lo que significa una media de 28 muertes diarias. Esta ruta se ha convertido en la más peligrosa del mundo para la migración irregular.

La situación es especialmente crítica en lo que respecta a los menores no acompañados. Actualmente, Canarias acoge a unos 5.600 menores inmigrantes en 84 centros, cuando hace apenas un año existían solo 22 centros. «Cada dos o tres días llegan suficientes niños y niñas para tener que abrir un nuevo centro», explica Cabello, quien destaca que aproximadamente entre 1.200 y 1.400 menores han fallecido este año intentando alcanzar las islas.

El coste económico para la comunidad autónoma es significativo: unos 14 millones de euros mensuales, que incluyen gastos en atención sanitaria, educación, alimentación y defensa jurídica. La situación ha llevado al gobierno canario a solicitar una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para permitir la redistribución de menores cuando una comunidad autónoma supere el 150% de su capacidad de acogida.

«Situación de emergencia»

El dirigente de Coalición Canaria explica que el Gobierno de Fernando Clavijo lleva meses demandando un acuerdo a nivel nacional. «En principio, nosotros lo que hemos planteado es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Lo que esto viene a decir es que una vez que una comunidad autónoma vea superada su capacidad de acogida en un 150%, se active un mecanismo para que se produzca una redistribución a nivel estatal entre las diferentes comunidades autónomas. A Canarias le cuesta en torno a unos 14 millones de euros mensuales, en torno a unos 150 millones de euros al año. Tenemos casos de maltratos, mutilaciones, violaciones. Oiga, es la primera vez que una comunidad autónoma en España está en una situación de emergencia como está Canarias ahora mismo y el resto del Estado español le da la espalda y no la ayuda. Esto no había pasado nunca en democracia, no ha pasado nunca».

«Necesitamos que se active un mecanismo de solidaridad entre las comunidades autónomas. Para que nos hagamos una idea, 5.600 menores en un país de 48 millones de habitantes no representa un problema de una magnitud imposible de gestionar. A lo mejor sí lo es para una comunidad autónoma pequeña, fragmentada con territorios insulares. Nosotros necesitamos que este sea un asunto que se atienda con solidaridad y responsabilidad por parte del conjunto del Estado español. Con 28 muertos al día, ¿qué más hace falta para remover conciencias y que se gire la cabeza hacia lo que está sucediendo en Canarias para dar una respuesta?», se pregunta Cabello.

«Modo canario»

Cabello critica la falta de respuesta efectiva tanto del Gobierno de Sánchez como de la Unión Europea, señalando que mientras en Canarias existe un «modo canario» de consenso político para abordar esta crisis (con el apoyo de todos los partidos excepto Vox), en el Congreso de los Diputados la «intoxicación política» impide alcanzar acuerdos efectivos. «Me atrevería a decir que en términos generales, muchos de los partidos en el Congreso de los Diputados están entregados al efectismo político. El titular del día te va haciendo marcar cuál es tu reacción y cuál es tu respuesta a ese titular. Y esa política errática conduce al caos y el caos en el que nos encontramos ahora mismo», explica Cabello.

«Hace una semana inauguramos en Las Palmas de Gran Canaria una exposición de 14 fotoperiodistas sobre la inmigración. Hace 30 años que llegó la primera patera en Canarias y nunca habíamos recibido tantos migrantes como en estos dos últimos años. Cuando tú ves una embarcación estamos hablando de cinco o seis días en alta mar, sin abrigos, en embarcaciones muy precarias, casi sin comida, haciéndose sus necesidades encima, con heridas agrietadas por la sal del agua de mar, con amputaciones, con quemaduras, teniendo que tirar por la borda los fallecidos. De eso no hay imágenes, porque al final las imágenes que nosotros vemos es llegando al muelle y ves una imagen un poquito diferente. Hipotecan su vida e hipotecan las de sus familias. Hay gente que lo ha intentado en varias ocasiones. Hay que ponerle un poco de piel y de humanidad a esto también. No me entra en la cabeza que el presidente Pedro Sánchez no haya ido a Canarias en más de un año», concluye.