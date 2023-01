El encuentro secreto del ex presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, con Santiago Abascal en la Fundación Disenso es todo un ejemplo de que las más extrañas reconciliaciones son posibles, aun cuando el primero siempre se ha jactado de ser alérgico a los populismos de derechas del segundo, pese a haber aprobado la dictadura de Franco en su juventud por omisión desde la dirección de los Informativos de TVE de Arias Navarro. Por eso conviene recordar las críticas que lanzaba Cebrián contra Vox, llegando a pedir un cordón sanitario «que evite que ocupen el Estado democrático quienes quieren destruirlo».

«Con líderes como estos en la derecha, y algunos otros sedicentes izquierdistas, no hubiera sido posible la Transición a la democracia, de la que abominan. Y sí, por eso es preciso un cordón sanitario que evite que ocupen el Estado democrático quienes quieren destruirlo. Estén en el gobierno o en la oposición», escribió Cebrián en El País el 22 de abril de 2022.

En ese mismo artículo Cebrián, reseñando un libro de un periodista de Prisa sobre Vox, admitía que «Vox no era un partido fascista», sino que representaba «al franquismo sociológico, que todavía tiene un peso sustancial entre nosotros». Para el académico, Vox era la resurrección del franquismo: «No se trata de una impostación, sino de la expresión del integrismo nacionalcatólico, la voluntad de imperio y la pasión identitaria de una considerable parte de nuestra sociedad. De modo que todavía es preciso multiplicar los candados del sepulcro del Cid».

¿De dónde le viene tanto terror al franquismo a alguien que perteneció a una respetable familia del régimen? ¿Cómo pudo decir alguien que celebró su boda en el Palace -arropado por la plana mayor del régimen- que lo que le llevó a escribir La agonía del dragón fueron «las pesadillas diarias» que le provocaba la imagen del temible militar franquista Camilo Alonso Vega? ¿Qué daba más miedo: las pesadillas de Camilo Alonso Vega o Rodolfo Martín Villa en la presidencia de Sogecable?

Al igual que Juan Altamirano, el personaje principal de su novela La rusa, Juan Luis Cebrián parece tener una necesidad de “justificarse a cada rato para permanecer en estado de gracia” perseguido por los recuerdos y que le lleva a quejarse de esa “memoria histórica que me absorbe”. Y aunque intente una y mil veces escapar a la identificación con sus personajes, es imposible no ver una parte de él reflejada en Alberto Llorés, el diputado de UCD y protagonista de La agonía del dragón y Francomoribundia, sus dos mejores novelas, a quien retrata como “alguien que no ha sido fascista pero ha estado en la burocracia del régimen anterior y es un demócrata -no un converso- desde su juventud”.

Bienvenidas sean las reconciliaciones sobre todo cuando vienen de alguien que defenestró desde las páginas de El País a Fraga, Suárez o el mismo Aznar por ser la quintaesencia del franquismo, una acusación frecuente en los editoriales de Prisa.