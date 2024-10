Borràs rectifica y dice ahora que Junts no abre la puerta «a ninguna moción de censura» a Sánchez

La presidenta de Junts, Laura Borràs, rectifica y niega ahora haber «abierto la puerta a ninguna moción de censura» contra el Gobierno de Pedro Sánchez. «Esto es absolutamente falso», ha afirmado la dirigente separatista. A primera hora de este martes, Borràs aseguraba que la formación liderada por Carles Puigdemont no descartaba «absolutamente nada». Así lo había defendido la propia Borràs en una entrevista concedida a La Mirada Crítica de Telecinco, dejando caer que dejarían de apoyar al Ejecutivo de Sánchez, lo que podría provocar el fin de la actual legislatura debido a la fragilidad parlamentaria del PSOE y de Sumar en el Congreso de los Diputados.

«Parece que existe interés en hacerme decir lo que no he dicho. Es absolutamente falso que Junts o su presidenta hayan abierto la puerta a ninguna moción de censura. Juntos es donde siempre: trabajando por Cataluña y haciendo cumplir los acuerdos adquiridos. ¡Sin dar los votos por supuesto!», ha sostenido Laura Borràs en un mensaje colgado en las redes sociales. Los siete diputados de Junts en el Congreso son vitales para la permanencia de Sánchez en La Moncloa, de ahí que el PSOE haya enviado emisarios a Zúrich (Suiza) para mantener una reunión con la cúpula de Junts. OKDIARIO ha cazado este martes al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en Barajas volviendo de su reunión con Junts en Suiza.

Sembla que hi ha interès a fer-me dir el que no he dit. És absolutament fals que Junts o la seva presidenta hagin obert la porta a cap moció de censura.

— Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) October 15, 2024

Horas antes, la presidenta de Junts no descartaba presentar una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez, en caso de que los socialistas incumplieran sus pactos de investidura con los de Carles Puigdemont. «No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo», había afirmado Laura Borràs al ser preguntada sobre si Junts apoyaría una posible moción de censura liderada por el PP. Ahora intenta desdecirse y niega con rotundidad apoyar una posible iniciativa de los populares.

En este sentido, la dirigente de Junts ha insistido en que hay que hacer «hacer valer» su pacto con el PSOE «para que se cumplan los acuerdos firmados, sin descartar ningún otro escenario», pero centrándose «en el cumplimiento de unos acuerdos para los que se comprometieron». «Haremos valer ese compromiso», ha recalcado este martes a primera hora en La Mirada Crítica de Telecinco.

«Nosotros ya cumplimos. Ahora que el Gobierno cumpla con su parte», ha esgrimido la presidenta de Junts, en alusión a su apoyo al Ejecutivo de Sánchez. «Ahora que el Gobierno cumpla con su parte», ha espetado, al tiempo que admite que sus decisiones respecto al Ejecutivo central pueden «venir dadas» por «los plazos» de cumplimiento de los acuerdos. «Estamos pendientes de cómo evolucionen las cosas», ha apostillado.

Reunión PSOE-Junts en Suiza

Si algo ha tenido claro Pedro Sánchez desde que logró sacar adelante su investidura gracias a los votos de Junts es que su estadía en La Moncloa está en manos de los siete escaños que la formación separatista ostenta en el Congreso. El socialista asume que el líder del partido catalanista, Carles Puigdemont, posee el botón nuclear que podría dinamitar su actual mandato, por lo que está tomando medidas, a estas alturas ya a la desesperada, para salvar la legislatura. En este escenario se enmarca el último viaje a Suiza de Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, a quien OKDIARIO cazó este lunes a su regreso de Zúrich, donde mantuvo una reunión con la cúpula de Junts.

Las relaciones entre el PSOE y sus socios catalanistas de investidura atraviesan su punto más crítico. No ha pasado ni un mes desde los últimos encuentros entre los emisarios de Sánchez y los máximos dirigentes de Junts, también en Suiza, y el líder socialista ha entendido que debía enviar de forma urgente a Santos Cerdán para tratar de salvar in extremis esta crisis. Fue entre el 20 y el 23 de septiembre cuando los negociadores de ambos partidos se vieron por última vez y, entonces, la conclusión con la que en Junts se levantaron de la mesa fue lapidaria: «Esto ya no tiene solución».