La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha comparado este sábado las guerras con el machismo, en su opinión, unidas por la misma lógica de «dominación del hombre», al tiempo que ha defendido las actuales corrientes feministas para alcanzar la paz mediante «la palabra».

Estas sorprendentes declaraciones de la líder de Podemos fueron realizadas durante su intervención en Encuentro Internacional Feminista We Call It Feminism, organizado por el Ministerio de Igualdad, en el que ha asegurado que toca «repensar» la estrategia de España con respecto a la invasión de Ucrania y reconocer que «haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error que no ha servido para ayudar al pueblo ucraniano».

Belarra, como su partido, defiende no enviar armas a los ucranianos y dejar que sean aplastados por Putin, aunque ellos hablen de una «diplomacia» que no tiene mucho sentido, una vez que la invasión es una realidad desde hace un año y que el presidente ruso no parece dispuesto a irse del país con las manos vacías. Unidas Podemos aboga por una calculada equidistancia que en el fondo no camufla sus simpatías por Putin.

«Cuando escuchamos hablar de que tenemos que hacer más esfuerzos para contribuir a esta guerra, las feministas defendemos que España no necesita ni más tanques, ni más aviones, ni más soldados, sino invertir en más médicos, profesores y más ayuda a domicilio», ha expresado Ione Belarra, arrancando el aplauso de los allí congregados, todos de la misma demagógica opinión, al parecer.

En este interesante punto, ha reflexionado de forma sesuda sobre la historicidad de las guerras que, según ha explicado con su particular raciocinio, «las han pensado y ordenado los hombres, y también las han terminado los hombres», algo que, a su juicio, contiene la misma «lógica» que está detrás del machismo y del capitalismo, términos que van, para las feministas, indisolublemente unidos.

«La guerra es la máxima expresión de una lógica de dominación. De la dominación de unas personas sobre otras; de unas naciones sobre otras. Y el machismo es también la dominación de hombres sobre mujeres, y el capitalismo es la dominación de una minoría muy poderosa sobre una mayoría trabajadora», ha declarado, sin ningún tipo de rubor.

De esta manera, y de un plumazo, ignora la líder comunista a las mujeres que luchan en la defensa de la soberanía territorial de Ucrania, que tendrán su propia opinión sobre esa dominación, igual que de la forma perseverante en que sólo las señalan como víctimas del conflicto, en lo que dicen un asunto de hombres.

En este peculiar contexto, Belarra ha defendido que los postulados feministas «chocan frontalmente con la lógica de la guerra» y aportan «mucha luz para combatir esta lógica» representando el «principal movimiento transformador y democratizador de nuestro tiempo», ha apostillado.

A pesar de las fantasías anticapitalistas y «democratizadoras» de la ministra, lo cierto es que la ideología de género ha fomentado una innecesaria guerra de sexos, beneficiado a más de 570 delincuentes sexuales condenados y a organizaciones criminales como Infancia Libre. Algunos referentes femeninos de Podemos, como Cristina Fernández de Kirchner, no parecen que sean un modelo de paz y de movimiento transformador, más allá de la transformación de la cuenta corriente de la mandataria argentina.