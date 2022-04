Tremendo enfado en las bases de Unidas Podemos por el aplauso de sus dirigentes al discurso de Volodimir Zelenski y a la posterior respuesta de Pedro Sánchez en la que ha anunciado el envío de más armas a Ucrania. Los grupos de Telegram de los círculos morados, así como los del Partido Comunista e Izquierda Unida, están este martes por la tarde que echan humo: «Lo hacen todo por la silla», criticaba minutos después de esa imagen un afiliado al PCE.

Enrique Santiago y Alberto Garzón, líderes del Partido Comunista y de IU respectivamente, son los que más están recibiendo por parte de sus bases. Pero también Ione Belarra, Irene Montero y el resto de dirigentes de Unidas Podemos. «Nos están traicionando a nosotros y a los principios que representamos» se lamentan. «Si la CUP, ERC o Bildu no han aplaudido o lo han hecho discretamente, no teníamos porque hacerlo» argumentan algunos de los afiliados. Están «decepcionados».

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social y jefa de filas de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, reflejaba a la perfección lo que está inflamando las bases y a sus votantes. «Pienses lo que pienses hay que saber estar» decía a la salida de la intervención de Volodimir Zelenski, en el patio del Congreso, tras calificar de «tristeza» las palabras del presidente ucraniano. Esa reflexión iba dirigida a los que precisamente no han aplaudido.

Algunos dirigentes del Partido Comunista e Izquierda Unida no se han quedado solo en los foros privados para cargar contra sus máximos responsables. Es el caso del coordinador de IU en Madrid, Álvaro Aguilera, que no asume la posición adoptada por Santiago, Garzón y el resto de diputados y senadores de Unidas Podemos. Y así lo ha publicitado en twitter. «Lo siento pero no. Esto no. No en mi nombre» ha tuiteado minutos después de la escena que se ha producido en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

Aguilera asegura que «Zelenski es un peligro para la paz y su pueblo» y le culpa de ser ·heredero de un golpe de estado que ilegalizó al Partido Comunista y a 11 partidos más». El hombre fuerte de Izquierda Unida en Madrid argumenta que «me da igual que los medios le hayan construido traje de Cid Campeador» y exige que «debe haber debate en órganos» de los partidos en los que está afiliado.

La invasión rusa en Ucrania está generando un fuerte debate interno en el seno de Unidas Podemos. Y fuertes tensiones. Tal vez las más difíciles de gestionar desde la creación del espacio político. Su presencia en el Gobierno les obliga a guardar unas formas y una lealtad que choca con sus supuestos principios. Y pese a que algunos de sus dirigentes han manifestado su posición contraria, por ejemplo, al envío de armas por parte de España a Ucrania o incluso el papel de la OTAN, la realidad es que han tragado con todas y cada una de las decisiones que ha liderado Pedro Sánchez. Y eso ha disgustado a sus bases que se sienten traicionados y obligados a asumir el traspaso de unas líneas rojas para permanecer en el Gobierno.