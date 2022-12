Tras su intervención en el I Foro económico y empresarial de OKDIARIO, el ex presidente José María Aznar en el turno de preguntas planteadas por Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha abordado una serie de cuestiones en las que destacan las repercusiones para el país de los socios del Gobierno actual.

“En España, falla la política porque los políticos son incapaces de definir un proyecto de futuro. Espero que los españoles sepan lo que tienen entre manos y sepan la responsabilidad que pueden asumir”, ha indicado el ex presidente en clara referencia sin mencionarlo de forma directa a las próximas elecciones.

“Me impresiona mucho que políticamente se pueda decir, por cierto, Otegui, una persona, interrogador y torturador de Javier Rupérez, el que disparó contra Gabriel Cisneros, terrorista de ETA, perteneciente a ETA, que ese señor y ese grupo sea socio del gobierno, es impresionante”, ha señalado el ex presidente del Gobierno durante su intervención.

“Una buena estrategia sólo puede estar basada en un análisis riguroso”, ha señalado José María Aznar que a continuación ha desgranado las claves para reconducir, a su juicio, la situación de España desde el punto de vista político y económico.

En la línea, José María Aznar no ha querido olvidar que “y además diga que el Gobierno de España sólo se puede mantener por aquéllos que quieren marcharse de España. Eso sí que es impresionante”.

“Nosotros tenemos una obligación moral siempre con las víctimas del terrorismo. Equiparar es inaceptable, pero darle la razón a los que todavía no han sido capaces de pedir perdón por lo que hicieron”, ha recordado el ex presidente. “Cuando uno gobierna contra un país. Yo apelo a la responsabilidad de los españoles para salir en cuanto podamos de esta situación”, ha repetido el ex presidente en clara apelación al juicio de los votantes españoles tras recordar las incoherencias de los partidos que forman el Gobierno de España.

“Muchas veces se llama al acuerdo y al consenso, que es lo que hace que las naciones florezcan. Pero, el problema es cuando se tienen objetivos políticos totalmente divergentes. Es muy difícil encontrar acuerdos entre aquéllos que quieren conservar el sistema constitucional vigente y aquellos que quieren liquidar el sistema constitucional vigente”, ha recordado Aznar. “No es posible. Unos quieren romper y otros quieren mantener”, ha remachado el ex presidente durante su intervención en la que ha manifestado su preocupación sobre el futuro de España.

“A España, le ha ido bien cuando hemos sido disciplinados, cuando hemos respetado las reglas y cuando hemos sido perseverantes. Hemos crecido más que los demás, estábamos menos endeudados. Hemos bajado nuestros impuestos, hemos reducido el déficit y hemos creado muchísimo empleo”, ha recordado durante las épocas, sin alusión directa, en que ha gobernado el Partido Popular.

Sin embargo, en línea con el planteamiento general de su intervención, ha apuntado que a España le va mal cuando deja de respetar las reglas, cuando deja de respetar las normas. “Tenemos que poner la casa en orden. Las normas se tienen que cumplir. Uno de los problemas es que empieza a dudarse de que tenemos normas ciertas, y empieza a dudarse del propio sistema”, ha señalado el ex presidente que aboga por “recuperar los valores fundamentales que nos llevaron al éxito, fortalecer el concepto de la nación española, la eficacia del estado de derecho y respeto de las normas”.