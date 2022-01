El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha señalado durante el transcurso de un mitin en Valladolid que «con el PP hay un proyecto para Castilla y León y una gran alternativa nacional para España», por lo que ha animado a que los votos no sean «fruto del desahogo» ni de la «irritación», sino «de la razón». «Queremos esa España sólida, fuerte y unida, lo que no nos gusta de España es su Gobierno», ha apostillado.

Aznar que no acudía a un mitin, desde las generales de 2019, ha pedido este sábado unir fuerzas el próximo 13 de febrero en Castilla y León y «no dividir» ante «populismos mentirosos» que ofrecen «soluciones baratas» y «soluciones mágicas», aquellos que ven la política «como un desahogo» y anteponen «los sentimientos a la razón».

«Tenemos que ser muy claros, estar seguros, ser muy firmes, ser una sólida referencia en la cual confiar», ha pedido Aznar a los suyos en un acto electoral celebrado en Valladolid, donde ha insistido en que «los sentimientos no pueden sustituir a la razón» y quien intenta «sustituir razón por sentimientos, se equivoca».

Sin concretar el nombre de ese «populismo», ha enfatizado que los populares no son «nacionalistas». «Nos basta con ser españoles», ha recalcado ante medio millar de simpatizantes y afiliados que lo han recibido en la Cúpula del Milenio de Valladolid al grito de «¡presidente!».

«Nos gusta España, nos gusta la libertad, nos gusta ver una España fuerte, ambiciosa, capaz de decidir, de sumar, que no sea irrelevante en la escena internacional, seria y respetada», ha añadido el exmandatario.

Para José María Aznar, «hay un proyecto para Castilla y León y una gran alternativa nacional para España», por lo que ha animado a que los votos no sean «fruto del desahogo» ni de la «irritación», sino «de la razón».

Fragmentación y discordia

El presidente del Gobierno ha subrayado que «en la fragmentación y la discordia», Castilla y León «no tiene nada que ganar», como tampoco «con la simple indignación o el victimismo». «Nadie va a hacer más por esta tierra que el Partido Popular», ha advertido.

En que fuera presidente de la Junta entre 1987 y 1989 ha pedido un apoyo «claro y rotundo» para el candidato ‘popular’ en los próximos comicios, Alfonso Fernández Mañueco, ya que éste «sabe liderar» y tiene que ser «un referente para España».

Aznar ha comenzado recordando que Valladolid es su «casa» y que en Castilla y León «se gestó una alternativa nacional y reformista como fue el Partido Popular «ante un socialismo anticuado». «Castilla y León siempre ha estado en el hacer de España, hacer por Castilla y León es hacer por España».

Golpistas

Así, ha apuntado hacia los secesionistas catalanes «que dieron el golpe contra la constitución y a los que luego indultaron para que dieran el siguiente golpe», cosa que, según ha recalcado, no pueden «consentir».

También ha afirmado que este Ejecutivo cuenta con el favor de Bildu, donde «ahora mandan los que antes mandaban matar en una banda terrorista que para el caso es lo mismo», a lo que ha añadido que pronto «van a pretender que las víctimas pidan perdón a los terroristas por haberse interpuesto en su camino», algo que ha rechazado tras apelar a la memoria de Miguel Ángel Blanco, en cuya avenida se encuentra el foro donde el expresidente ha pronunciado su discurso y que en este punto puso en pie a los asistentes congregados en la capital vallisoletana.

Por último, Aznar ha aludido entre los sostenedores de este Gobierno a los «progres de pacotilla» que «con colega o con melena, de pacotilla se quedan», los cuales «buscan siempre alguna dictadura a la que apoyar en cualquier lugar del mundo y cuando hay problemas se les llenan los ojos de lágrimas porque no hay más dictadura a las que apoyar».