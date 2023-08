El popular Jorge Azcón ha sido investido presidente del Gobierno de Aragón por mayoría absoluta y con el voto afirmativo de su grupo parlamentario (28), de Vox (7) y del único representante del Partido Aragonés (PAR). El nuevo líder del Ejecutivo, ex alcalde de Zaragoza, ha asegurado que llega al frente de la región con el ánimo de cambiar las cosas. «Han tratado de imponer un relato del miedo. No venimos a hacer una enmienda a la totalidad. Venimos a mejorar la gestión socialista», ha asegurado el presidente del PP de Aragón. «El tiempo y los hechos nos van a dar la razón. Los ciudadanos juzgarán nuestra gestión por lo que hagamos, no por lo que dicen ustedes, desde la oposición, que hacemos. Quieren contar que estamos en las garras de Vox. Les oiremos el argumentario de Sánchez. Ustedes hablen, responderemos con hechos», ha replicado Azcón a la bancada del PSOE.

Jorge Azcón ha anunciado su «firme compromiso» con el avance de Aragón, un concepto que, según el popular, se ha tratado de poner en duda durante sus negociaciones con Vox. «Dentro de cuatro años, no podrán poner un sólo ejemplo de recortes, de menos igualdad, no quedará ni un solo habitante sin tratar en los servicios públicos mejor que con ustedes», ha anunciado el nuevo presidente de Aragón en su turno de intervención ante el pleno este jueves.

Para Jorge Azcón, las críticas vertidas desde la izquierda al pacto entre PP y Vox es un claro síntoma de que «no han entendido nada» de los resultados arrojados por las urnas el pasado 28M. «El centroderecha ha sacado un resultado histórico tras cuatro años. Aquí hay que venir con la verdad y no ideas preconcebidas. El tono en el que nos hablan confirma que hay un pequeño detalle que se les escapa. Hemos ganado las elecciones, la gente, después de cuatro años de su gestión, ya no confían en el PSOE», ha recordado Azcón a la bancada socialista.

El líder del PP en Aragón, y desde hoy nuevo presidente de la Comunidad Autónoma, ha asegurado que todas las críticas vertidas sobre el Ejecutivo «aun sin comenzar a trabajar», se van a encontrar con «un muro infranqueable, la opinión de los aragoneses». «Los próximos cuatro años, en los que el discurso del miedo marcará su oposición, se les van a hacer muy largos. Tendrán enfrente un Gobierno de gestión, de hechos, que no recortará ni un solo derecho».

Sólo sí es sí

«Ni una lección a PP y Vox». Jorge Azcón ha advertido a la oposición que será «muy difícil» que se puedan agarrar las leyes que aprobará el Gobierno de Aragón para mantener el discurso del miedo. El popular ha hecho referencia, en este sentido, al compromiso de PP y Vox contra la violencia de género. «Han vendido que, como poco, vamos a dejar abandonadas a las mujeres. Les leo textualmente lo que dice el pacto: manifestamos nuestro compromiso absoluto contra la violencia machista, con medidas más duras contra los agresores. Erradicaremos los discursos machistas. ¿En qué no están de acuerdo?», ha cuestionado Azcón.

«He oído a la izquierda alardear de la defensa de la mujer, pero durante ocho años de gobierno municipal de PSOE y Podemos, nunca se quiso entrar en el sistema VioGen, no dando herramientas imprescindibles a nuestra Policía Local. Hasta que no llegó el PP, VioGen no fue una realidad», ha recordado Azcón.

El presidente de Aragón ha asegurado que en el tema de la violencia de género, el bloque de la izquierda no le puede dar ni una sola lección al nuevo Ejecutivo de PP y Vox porque están marcados «para siempre» por la ley del Sólo sí es sí. «Esa ley ha supuesto el ataque más importante contra la mujer en la historia de España. Más de 100 de los peores delincuentes sexuales han salido de la cárcel gracias a sus votos. Esta ley ha liberado a violadores, pederastas y pedofilos antes de lo previsto. Todo con sus votos».

Economía

El recién investido presidente de Aragón no ha querido dejar escapar la oportunidad de hablar de Economía, uno de «los pilares» durante la próxima legislatura. «Dicen que no tenemos en cuenta a los trabajadores. Fíjese si tenemos un firme compromiso con ellos que les vamos a sacar del infierno fiscal en el que ustedes les han metido durante los últimos cuatro años», ha confirmado Jorge Azcón. Sin salir del ámbito económico, el líder popular ha reprochado al PSOE que la política de financiación autonómica dependa de «un prófugo de la Justicia».

«Para que haya acuerdo de financiación autonómica, Pedro Sánchez tiene que contar con los votos de Junts. Algo que sólo llegará, según ha dejado caer Puigdemont, tras la condonación de la deuda de Cataluña. Ustedes, que presumen de ser socialistas, ¿Lo van a apoyar? ¿Van a apoyar un trato diferencial entre Comunidades Autónomas? «, ha preguntado Azcón, sin respuesta, a la bancada socialista.

Jorge Azcón ha lamentado que la oposición, «especialmente nerviosa tras los resultados electorales», haya optado, desde esta sesión plenaria, por plegarse al modelo de Sánchez. «Nuestra intención es la de plantear un diálogo amable y en positivo. Durante su intervención, me han llamado retrógrado, sectario, caverna política, derecha rancia, naftalina, antieuropeo y nacional-catolicista. Mal empezamos», ha concluido su réplica.