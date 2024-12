Ayuso felicita el Año Nuevo con un anuncio que apuesta por un 2025 «más unidos que nunca»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera en felicitar la entrada del nuevo año. Lo ha hecho con un anuncio publicado en sus redes sociales en el que, desde el Gobierno regional, apuestan por un 2025 «más unidos que nunca» y pretenden remarcar la importancia de la comunidad, la solidaridad y el poder de las pequeñas acciones para superar los desafíos.

El anuncio, que arranca con imágenes de la emblemática Puerta del Sol, escenario tradicional de las campanadas, rinde homenaje a este icónico momento que reúne a miles de personas para celebrar el comienzo del año. Desde este lugar se presenta una historia que entrelaza diversas vidas con un mensaje común: la soledad y cómo la unión puede vencerla.

El spot tiene varios protagonistas: los presentadores que simulan la retransmisión de las campanadas desde la Puerta del Sol, una familia compuesta por una madre, un padre y su hijo, un trabajador, una cantante callejera y el trabajador de la Real Casa de Correos encargado del reloj. Todas estas historias cuentan con un hilo conductor que da sentido el anuncio: la soledad.

Unos segundos antes del comienzo de las campanadas, el reloj de la Casa de Correos, sede del Gobierno regional, sufre un apagón. Todas las personas que se habían reunido en la Puerta del Sol para celebrar el comienzo del nuevo año, con las uvas en la mano, se quedan sorprendidos.

Una cantante callejera decide tomar las riendas y, con su micrófono, anima a todos los presentes a dar palmas para simular el sonido de las campanadas. Así, todos los que se encuentran en sus casas también pueden dar la bienvenida a este 2025.

«Está claro que esta es una época del año mágica, pero de lo que no me cabe duda es que es la gente la que hace que sea mágica. Hemos tenido unas campanadas más unidos que nunca», comentan los presentadores que aparecen en el spot, Francine Gálvez y Emilio Pineda. Una reflexión que, además, refuerza el mensaje de la campaña, destacando que la verdadera magia no reside en las tradiciones, sino en las personas que las hacen posibles.

Finalmente, se observa cómo el encargado del reloj de la Casa de Correos fue el que decidió apagar las luces para unir a todas las personas que acaban abrazándose y besándose para celebrar el comienzo de un nuevo año.

Ese es el objetivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, «celebrar el 2025 más unidos que nunca». Además, ha sido la encargada de ser la primera en difundir esta felicitación navideña a través de sus redes sociales. Junto al anuncio, ha añadido un «Feliz año nuevo».