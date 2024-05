Ayuso en Cataluña: «Aquí tenéis 15 impuestos que no hay en Madrid, nosotros respetamos la propiedad»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el infierno fiscal que tienen que sufrir los catalanes y que les dejan en situación de desprotección fiscal, con «15 impuestos que no existen en Madrid». La jefa del Ejecutivo madrileño ha dicho al llegar a Gerona, para apoyar a los candidatos del PP a las elecciones catalanas, que «el separatismo en estos años no ha sido amor por Cataluña, sino todo lo contrario, ha sido más bien resentimiento».

Ayuso ha indicado que los secesionistas han promocionado «una sociedad burocratizada y llena de impuestos» que lo único que consigue es que «a muchos se le quiten las ganas con tantas trabas» y que «se premia la mediocridad», cuando debería «salir adelante el que se esfuerce más».

Han conseguido conformar en base a esos mecanismos, según la líder madrileña, «un sistema clientelar mediante la subvención, pero sostenido con el dinero y trabajo de autónomos, empresarios y clase media». Esto, ha añadido, «sólo fabrica pobreza y decadencia».

La izquierda y los nacionalistas están fomentando, según ha declarado Ayuso, la «expulsión de todo lo español» para que «todo siga igual», con «el subsidio infinito, los antisistema y los que desprestigian las normas», un cocktail con el que «no va a funcionar nada». De hecho, ha entrado en materia económica para señalar que «Cataluña tiene quince impuestos propios que no hay en Madrid, y que lo único que hacen es lastrar», sin «respeto a la propiedad».

La líder del PP de Madrid entiende que «todas las regiones deben crecer juntas» porque «lo que pasa en Cataluña nos importa». Eso es lo que defiende, ha incidido, «un proyecto ilusionante de vida en común con una sociedad plural, libre, que compita, que celebre y que busque prosperar».

Por el contrario, lo que no se puede hacer es ceder al abandono. «No podemos abandonarnos, no podemos hacer dejación de funciones, no podemos desaparecer los representantes ni el Estado de ningún rincón del país», ha declarado, al mismo tiempo que ha abogado por «convivir, escucharnos y defendernos libremente».

La presidenta regional se ha comprometido con Cataluña en su nombre y en el de «todos los que viven en Madrid». «Ante todo nos sentimos españoles y todo lo que pase aquí también nos afecta y nos ocupa. Y lo hacemos en positivo, y por amor a Cataluña y a España. No podemos mirar para otro lado», ha continuado.

Por todo ello, ha defendido como la mejor opción posible el voto al PP el próximo domingo, el de «un proyecto diferente» en el que «nada de lo que ocurre ni en Cataluña ni en el resto de España nos sea ajeno a nadie».

Los descontentos del PSOE

Aunque Ayuso ha recordado que «también hay que defender el voto de todos aquellos que llegan al Partido Popular de Ciudadanos, de Vox o descontentos del PSOE que quieren que las cosas cambien y necesitan un voto fuerte, un contrapeso para que sea escuchado aquí».

«Por las nuevas generaciones y por todas esas generaciones de catalanes y de españoles que han peleado aquí en Cataluña tanto por levantar esta tierra que era tan próspera, abierta y que ahora mismo siempre está sumida en la división y en esa decadencia que nos negamos a que siga creciendo» ha pedido el voto para el Partido Popular en los comicios del domingo.