Ayuso apuesta por «bajar impuestos y más vivienda» ante el Madrid apocalíptico que dibuja la izquierda

Isabel Díaz Ayuso aguantó el chaparrón de ataques que le lanzaron los cuatro candidatos que se presentan el 2M para disputarle la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ayuso propuso convertir la próxima legislatura, si gobierna, en «la legislatura de la vivienda y de las bajadas de impuestos» mientras que la oposición dibujó un Madrid apocalíptico. «Llevamos cuatro años trabajando para que ésta sea la legislatura de la vivienda y, de hecho, ha sido decirlo y esto ha sido el milagro de los panes y los pisos» de Pedro Sánchez, ha dicho Ayuso.

«Yo gobierno para todos, no como Sánchez, que gobierna contra Madrid», ha aseverado Ayuso. La actual presidenta madrileña no ha querido caer en las trampas que los candidatos de PSOE, Más Madrid y Podemos, incluso Vox, le han intentado tender durante todo el debate. El común denominador por parte de los oponentes de Ayuso ha sido pintar un Madrid con la peor sanidad pública, con el peor desempeño económico y con unas perspectivas de futuro equiparables a la de cualquier país tercermundista.

En materia de vivienda, uno de los temas que está marcando esta campaña electoral, Ayuso ha asegurado que «debemos liberar suelo, fomentamos la colaboración público-privada y no insultamos a las empresas a la que llama la izquierda ‘los del ladrillazo’». Y ha lanzado una promesa: «Mientras yo pueda, no pienso aplicar la política de vivienda de Sánchez, no pienso fomentar la okupación, que es un robo contra la propiedad y contra el ahorro de tanta gente de bien».

Asimismo, Ayuso ha replicado con todos los logros que el Gobierno de la popular ha puesto en marcha durante esta legislatura y ha propuesto mejorar todavía más la vida de los madrileños. La candidata popular apuesta por «crear más oferta de vivienda» porque de esta manera bajarán los precios. Y también considera clave «reducir todavía más los impuestos», ya que, asegura Ayuso, «el Gobierno de Sánchez se queda con la mayor parte de los sueldos de los españoles».

Inmigración

En el tercer bloque del debate de Telemadrid, Sanidad, Educación y Servicios Sociales, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha criticado que se den «recursos desorbitados» a menores extranjeros no acompañados y que no haya dinero «para contratar sanitarios» ni tampoco para parar la delincuencia en los barrios.

«Me equivoqué cuando dije que cada mena en Madrid nos costaba 4.700 euros al mes. Me equivoqué totalmente. No era verdad. Resulta que en Madrid cada mena nos cuesta 6.400 euros», ha sostenido, al tiempo que rompía un cartel con los datos de los menas. A esto, inmediatamente Lobato le ha recriminado que son «personas, merecen su respeto» y lo que muestra Monasterio es «una falta de sensibilidad».

En su turno de palabra, Ayuso le ha afeado a Vox que mienta con estos datos y que quiera ir en contra del PP desde «diciembre». Para la presidenta es «durísimo» que relacionen inmigración con delincuencia, porque en la Comunidad «no hay forasteros, no hay charnegos en Madrid, porque todos son madrileños desde el primer día». «La inmigración es integración», ha defendido.

Pandemia

El momento más tenso de todo el debate se produjo cuando los partidos de izquierdas atacaron a Ayuso acusándola de «dejar morir a los mayores en las residencias» durante la pandemia. Todos achacaron a las decisiones tomadas por la Comunidad de Madrid como las causantes de la «peor gestión» del Covid de toda España. Alejandra Jacinto, candidata de Podemos, quiso regalar a Ayuso el libro Morirán de forma indigna, del ex consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, de CS. La presidenta madrileña se negó a coger el libro con un lacónico: «No invada mi espacio». Tras este episodio, Ayuso ha dicho: «Pandemia, Filomena, la guerra en Ucrania… Mi gobierno ha estado en todo momento solo, trabajando contra todas las imposiciones», ha asegurado Ayuso en una de sus intervenciones más elocuentes: «Quiero que Madrid siga trabajando por el bienestar de todos. La ilusión de la oposición en bloque es que yo no pueda gobernar. A ese juego no voy a entrar porque a ellos no les importa Madrid, no les importa España. Los que hemos estado aquí en todo momento ha sido mi gobierno, mis consejeros. Gracias».

San Fernando

Los candidatos de PSOE, Más Madrid y Podemos han querido convertir el caso de las viviendas ruinosas de San Fernando de Henares en una suerte de Prestige para Ayuso. Lobato, Mónica García y Alejandra Jacinto han echado en cara a la presidenta madrileña el «abandono» de las familias que viven en «unas condiciones lamentables». Ayuso ha contestado asegurando que desde la Comunidad de Madrid se está haciendo «todo lo posible» para aliviar la situación de estas personas.