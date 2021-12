El Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, aprobó 509,5 millones de euros en ayudas para resarcir aquellos daños provocados por la borrasca Filomena que asoló buena parte de España hace un año. Sin embargo, casi 12 meses después, sólo ha dado 141 ayudas por un importe total de 1.664.371 euros.

El director general de Protección Civil y Emergencias, adscrito al Ministerio del Interior, Leonardo Marcos, a preguntas de OKDIARIO responde con una sucinta respuesta: «El número total de ayudas concedidas referidas a fecha 31 de octubre de 2021 es de 141 por un importe global de 1.664.371,10 euros, continuando tramitándose a fecha de hoy los expedientes vinculados a este episodio». No aclara, tal como pedía este periódico a través del Portal de Transparencia, datos como el listado de cuantías entregadas a personas físicas y a empresas, la distribución por municipios y por fecha de resolución, entre otros puntos solicitados.

Agricultores hartos

Para comprobar la situación sobre el terreno, OKDIARIO se ha desplazado a conocer la opinión de los agricultores golpeados por Filomena. En Arganda del Rey hablamos con Cipri Guillén, que lamenta que ha perdido más de 50% de su producción de aceite de oliva. Afirma que el resto se tuvo que malvender ya que no tenía la máxima calidad.

Este agricultor, que ha asumido el negocio de su padre, se teme que verá «el fin de la agricultura» en su municipio. «Tengo 43 años y esto es insostenible. No podemos elaborar ni vino ni aceite. Nos están comiendo. Ahora el alcalde de Arganda [Guillermo Hita, del PSOE] nos sube el IBI al máximo legal. Pasamos de pagar 15.000 euros a 33.000 euros y luego ni nos arreglan los caminos. Esa subida de los 18.000 euros va a costa del bolsillo de los agricultores. Si tenemos otro año como Filomena o como el de la DANA simplemente ese año será el último año de recogida de uva o de aceituna aquí», argumenta.

Esta pequeña empresa de únicamente tres trabajadores explica que se han echado a perder cientos de olivos. Recorremos terrenos en los que hay estos árboles que se han «quemado» y ya no dan aceituna. En otras zonas vemos que se han tenido que cortar por completo y tardarán «varias décadas en regenerarse». «Hemos tenido que poner plásticos porque si no los conejos se lo comen todo», apunta.

Olivos cortados en Arganda del Rey. (Foto: OKDIARIO)

Por su parte, Francisco Blanco, otro olivarero de la zona sureste de Madrid explica cómo la nieve y el hielo dio al traste buena parte de la cosecha. «Ya hemos perdido la esperanza de recibir alguna ayuda», señala con pesar. «Hay un problema con la burocracia. Es todo muy lento. No sabemos si vamos a cobrar. No sabemos si se van a hacer cargo al final», afean.

«El campo siempre ha sido la oveja negra de la economía. Cada vez tenemos menos ayudas. Nos hacen menos caso. Se escucha en la televisión, aquí están las ayudas y demás, pero no es lo que dicen. Luego no hay nada. Que cada uno sobreviva», expone. «La Política Agraria Común (PAC) se ha reducido estos últimos años un 10%. Nos van apretando cada vez más. Se van reduciendo las ayudas de la Unión Europea y los productos agrícolas no se venden en relación a los precios que suben. El gasoil ha subido, la maquinaria también, también dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, pero no los productos agrarios. Llega un momento que es insostenible», desarrolla.