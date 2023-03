Más de 140 organizaciones de la sociedad civil, que forman la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, han presentando una queja en el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley del aborto. Su compromiso ante la defensa de los no nacidos les ha llevado a presentar este escrito en el alto tribunal con el que esperan apelar a la conciencia de los magistrados. Las agrupaciones presentes han recalcado que «no existe un derecho a quitar la vida» recogido en la Constitución Española.

Durante la mañana del 16 de marzo, representantes de la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad se han congregado a las puertas del Tribunal Constitucional para registrar una queja sobre la actualización de la ley del aborto. «La imparcialidad del Tribunal Constitucional y su necesaria apariencia podrían ser cuestionadas ya de origen al no haberse atendido al deber de abstención y a la recusación de cuatro magistrados de dicho tribunal, presuntamente incursos en causas de ello», explican las asociaciones en un comunicado remitido a los medios. Asimismo, uno de sus propulsores, el ex ministro y ahora presidente de NEOS, Jaime Mayor Oreja, ha recalcado que «existen cuatro magistrados que no tendrían que haber participado en la sentencia de la ley del aborto».

Por su parte, la Presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, asegura que esta sentencia «trae consecuencias gravísimas para los no nacidos, las madres y toda la sociedad». Es importante reseñar que la nueva ley del aborto permite a las menores interrumpir su embarazo sin el permiso paterno, endurece las condiciones para que los médicos opten por la objeción de conciencia y elabora listas negras de profesionales que se niegan a realizar esta práctica, entre otras cuestiones. «No puede haber un derecho a la vida y otro a quitarla, es contrario a nuestra Constitución», asegura Latorre tras la presentación de la queja en el alto tribunal.

Querella

La queja registrada en el Tribunal Constitucional no es el único mecanismo que las asociaciones civiles han interpuesto contra la reforma de la ley del aborto. El pasado 7 de febrero, Abogados Cristianos interpuso una denuncia ante la Comisión Europea contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. La fundación denunció a Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán ya que consideraban que habían participado de forma directa o indirecta en la elaboración de la ley.

Ahora, desde Abogados Cristianos, aseguran a OKDIARIO que la jueza que va a juzgar la querella contra el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido Tourón, tiene «una estrecha relación de amistad con él». Se trata de Ana María Ferrer García y en su toma de posesión eligió como madrina a Clara Martínez de Careaga, magistrada de la Sala Quinta de Constitucional, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y mujer de Conde-Pumpido. Además, tal y como aseguran Abogados Cristianos, el presidente del Constitucional y la jueza compartieron sala y tribunal desde 2014 hasta 2017. A todo ello también se suman fotografías en eventos juntos.

Debido a esta estrecha amistad entre jueza y querellado, la Fundación Española de Abogados Cristianos adelanta a OKDIARIO que van a pedir la recusación de Ana María Ferrer García. Los juristas alegan que se incurre en causa de «amistad íntima» recogida en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.