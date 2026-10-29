Así vivieron los primeros guardias civiles el accidente de Urda: «En lo personal uno no está preparado para una situación así»

Miguel y Antonio Jesús fueron los primeros guardias civiles en llegar al lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que se ha saldado hasta el momento con 69 muertos: «En lo personal uno no está preparado para una situación así». Este jueves nos cuentan cómo afrontaron aquellos instantes, desde el punto de vista profesional y también desde el lado más humano.

«Se lleva como se puede. Uno, desde lo personal, no está preparado para una situación así», declara uno de ellos.

«Había muchas personas heridas bajando del tren y otros pasajeros que se encontraban sentados con heridas en la cabeza y en otras zonas», relata este agente. «Nos encontramos una catástrofe», destaca.

Según explica, tuvieron «la suerte» de que se encontraron con un pasajero ileso que se identificó como médico y los agentes estuvieron «desde el primer momento siguiendo sus instrucciones para intentar socorrer y auxiliar a la mayor parte de personas posibles sin causar mayores daños por la gravedad de las heridas».

Según revela, al llegar a su casa y pasar toda la tensión del momento, sufrió «un bajón» y comenzó a pensar en todas las personas que había visto en el accidente. «Es difícil de asimilar», sentencia.

Este jueves ha regresado al lugar de los hechos a «ayudar en todo lo que sea posible».

Su compañero indica que «al ver aquel desastre, con la adrenalina, iban en piloto automático» y empezaron a ayudar en todo lo que podían, pero que al llegar a sus casas, se derrumban.