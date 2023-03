El director del colegio en el que las gemelas argentinas, que se tiraron por el balcón para matarse, sufrieron acoso por no hablar catalán y su acento español, se ha visto obligado a abandonar su puesto, según ha confirmado este miércoles la secretaria general de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà. Una decisión pactada por la Generalitat y el Instituto de Llobregat de Sallent (Barcelona), que se hará efectiva el próximo curso y representa un golpe de timón después de que en un principio la Generalitat se lavase las manos y culpase de la decisión de quitarse la vida de las niñas a su «situación familiar y social». Como se recordará, Alana, una de las dos hermanas, falleció.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la citada reunión del Consejo Escolar de Cataluña, la secretaria general de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà, ha afirmado que el cese encubierto se contempla «como algo positivo tanto desde el director como desde el departamento».

«Pensamos que es una medida que sirve para dar un cambio y un respiro al instituto que está muy afectado. Ha sufrido mucho estos acontecimientos», ha señalado después de que Alana y Leila, las dos gemelas argentinas que se tiraran por el balcón del tercer piso de su casa en febrero de este año. Un caso estremecedor, sobre todo después de conocer el relato de los familiares que confirmaron el acoso en el colegio. «Dos criaturas hermosas y pequeñas que no habían aprendido todavía a vivir y que siempre estaban sonriendo. Lo estaban pasando mal, y de hecho tenían hora para ir al psicólogo. Pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave», subrayó entonces Kevin, primo de Alana, que consiguió matarse, y Leila, que sobrevivió al intento de suicidio.

Gomà ha insistido en que la Conselleria y el Govern han puesto «todos los medios posibles que se pueden poner y todos los medios posibles al alcance» del centro ante este caso, y ha afirmado que desde el primer momento el centro ha tenido el apoyo de la Unidad de apoyo al alumnado en situación de violencia (Usav), de un equipo psicopedagógico, de una orientadora y del inspector educativo. Una versión que no coincide con la de los padres, según el relato de Kevin, el cual confirmó que no recibieron el apoyo esperado después de la situación de Leila y Alana, a la que acosaron además por manifestar que se sentía niño.

«Estoy cansada de que me hagan bullying, no lo soporto», escribió de puño y letra Alana, la gemela argentina antes de terminar con su vida. La pequeña había pedido a su entorno que le llamaran Iván, ya que sentía que era un niño. Sin embargo, Alana sólo obtuvo burlas y humillaciones en el colegio donde recibía clase: «Yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir», añadió en la nota sobre la decisión de poner fin a su vida ante el terrible acoso que sufrió por parte de sus compañeros dentro y fuera de clase cuando no estaban bajo la supervisión de los profesores en el Institut Llobregat. Entre las burlas a Alana, sus compañeros le humillaban llamándole «Ivana», ya que le acosaban diciendo que siempre iba a ser una niña, por su procedencia y no hablar catalán, según los testimonios de los familiares y vecinos.

Gomà ha señalado que, lo que ha pasado en Sallent, es una «situación muy compleja que no tiene una respuesta fácil, ya que hay una situación muy compleja de carácter familiar, social y en el instituto».

Por otro lado, ha explicado que «en estos momentos ya están cerrados» todos los informes que el departamento pidió a todos los responsables del centro, con más de siete informes, de la inspección educativa, de la inspección de servicios, de la dirección del centro, del equipo de orientación pedagógica, de la orientadora, de la tutora, del director y también de la Usav. Mientras, ha avanzado que el departamento presentará un escrito al juzgado de Instrucción que está llevando la investigación del caso, y ha defendido que se ponen a disposición del juez para entregarle esta información que, según insiste, tiene carácter reservado.

«Nos ponemos a su disposición para aportarle todos estos informes, y al final es el juez quien acabará dilucidando cuál es la realidad de todos los hechos y determinar qué acciones se deben llevar a cabo y determinar si hay alguna responsabilidad», ha zanjado.