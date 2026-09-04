Aragón pone seguridad privada en centros de menas ante las agresiones de los internos a los trabajadores

Vox ha puesto en marcha en Aragón un refuerzo de seguridad privada en los centros que acogen a menores extranjeros no acompañados (menas) ante el elevado número de incidencias protagonizadas por los internos. En los últimos meses se han registrado agresiones a trabajadores, reyertas entre menores, fugas, amenazas y actos vandálicos.

Fuentes del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigido por el vicepresidente Alejandro Nolasco, confirman a OKDIARIO que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha contabilizado en cuatro meses «163 incidencias en dos centros de menores inmigrantes» en sólo dos centros: 93 en el Centro de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) y 70 en el Centro de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIMA), ambos situados en Zaragoza y considerados de los más conflictivos de la comunidad.

Refuerzo privado a la Policía toda la semana

Hasta este momento, ante cualquier incidente, el control de la situación quedaba supeditado a la llegada de la Policía. La presencia permanente de seguridad privada actuaría «como elemento preventivo y reducir el riesgo de nuevas agresiones».

El despliegue de vigilantes será «progresivo y extensible» a otros centros, según señalan desde Vox. Desde este septiembre, dos vigilantes de seguridad estarán presentes en cada centro, «en la franja de hora que se detecta más conflictos». De domingo a jueves, de 14:30 a 23:30 horas; y de viernes a sábado de 14:00 a 00:00 horas, confirman.

«Se trata de una medida disuasoria para proteger a los trabajadores y a los propios internos», explican desde el departamento que dirige Nolasco. La decisión llega después de una sucesión de incidentes que ha generado preocupación entre los profesionales de estos centros, que reclaman más seguridad y recursos para garantizar su integridad física y la del resto de menores.

La situación al límite en estos centros ya había provocado un enfrentamiento político hace un año, cuando Nolasco, entonces en la oposición, protagonizó un duro debate por la quema de colchones en uno de estos centros, un episodio en el que resultó herida una educadora.

En Aragón, 1 de cada 5 menas está considerado «peligroso»

Según los últimos datos disponibles, Aragón acoge a 219 menores extranjeros no acompañados. Un informe oficial del Gobierno aragonés señala además que uno de cada cinco se enfrenta a procedimientos judiciales por comportamientos considerados «peligrosos».

El informe del IASS al que ha accedido OKDIARIO recoge numerosas intervenciones policiales en el CATIM de Torrero y el CAIIMA de Movera por peleas multitudinarias, agresiones a trabajadores y otros menores, amenazas, fugas y presuntos delitos cometidos dentro y fuera de las instalaciones.

Algunos episodios estuvieron relacionados, según el documento, con el presunto consumo de drogas por parte de determinados menores, que habría derivado en comportamientos violentos, ingresos hospitalarios y reiteradas intervenciones de los servicios de emergencia.

Los profesionales denunciaron agresiones físicas, amenazas y graves daños materiales. En algunos casos, la Policía tuvo que permanecer durante horas en las instalaciones hasta restablecer el orden.

Uno de los episodios más graves fue la agresión grupal a un menor residente en el CAIIMA, que tuvo que ser hospitalizado con múltiples lesiones. La investigación provocó el traslado de los presuntos agresores a otros centros. Posteriormente, uno de ellos se fugó para evitar ser detenido por la Policía y fue localizado en Vitoria.

La medida se enmarca en la apuesta de Vox por reforzar la seguridad en los centros de menores y sus inmediaciones. Desde la vicepresidencia aragonesa defienden que el informe oficial hecho público el pasado julio respalda su diagnóstico sobre la necesidad de actuar ante la acumulación de incidentes.