LA ANTORCHA | Moción de censura de Vox: ¿Necesaria o un favor a Sánchez cuando más acorralado está?

Hoy en LA ANTORCHA, Vicente Gil analiza con Fran Carrillo y Sergio Fidalgo la oportunidad o no de la moción de censura que Vox presenta el lunes contra Pedro Sánchez con Ramón Tamames de candidato alternativo. Vox tendrá el foco mediático por unos días y obligará al PP a pronunciarse (Feijóo ya ha dicho que se abstendrán), pero la pregunta es si la moción, que no saldrá adelante, supondrá para Pedro Sánchez y su gobierno un balón de oxígeno y un cierre de filas cuando más acorralado y dividido está. Además, verán las risotadas, hoy, en el Congreso, de María Jesús Montero y de Fernando Grande-Marlaska mientras la diputada Macarena Montesinos, del PP, les recordaba casos de mujeres violadas que están viendo salir a sus agresores a la calle por la ley del sí es sí. Hablamos con la diputada Macarena Montesinos y, también, con la eurodiputada Susana Solís, de Ciudadanos, que ha formado parte de la comisión de control de los fondos europeos que ha estado en Madrid estos días entrevistándose con el gobierno. Y atención a la última chapuza ferroviaria. El PP denuncia y alerta que el nuevo tranvía Alicante-Denia-Benidorm, recién inaugurado por Ximo Puig hace un mes, pesa más que alguno de los puentes que tiene que atravesar y que en algunos tramos hay que cambiar de máquina porque las que se compraron no caben por los túneles. Como en Cantabria. Nos lo cuenta en LA ANTORCHA, Miguel Barrachina, portavoz adjunto del PP en Les Corts, el parlamento regional valenciano.