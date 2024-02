La tensión aumenta en las protestas de los trabajadores del campo. La Unidad de Intervención Policial (UIP), conocida como antidisturbios, ha comenzado a usar gases lacrimógenos en Mérida, en la A-5, para dispersar uno de los cortes de carreteras realizados por los agricultores y que no habían autorizado los poderes públicos.

Los agricultores que han impedido el tránsito de vehículos en ese punto cercano a Mérida de la carretera que une Madrid con Badajoz también habían lanzado piedras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado antes de que comenzaran a lanzar los gases lacrimógenos para obligar a replegarse a los manifestantes.

Gases lacrimógenos en la A5 en Mérida contra la gente del campo. Marlaska manda reprimir y usar la fuerza contra ciudadanos honrados y trabajadores cuando en octubre de 2019 ordenó a la policía aguantar y no actuar frente a los violentos CDR en Cataluña.pic.twitter.com/Dk2LGd1ZGt — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) February 9, 2024

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha expresado su «máxima preocupación» por los cortes de carreteras «sin comunicación», además de producirse «sin autorización», que están teniendo lugar estos días y ha destacado el riesgo para la ciudadanía que comportan.

Quintana ha manifestado que los cortes son la «máxima preocupación en este momento» para el Gobierno, tal y como ha confesado después de que los periodistas le interrogasen al respecto. Y es que el delegado de Gobierno ha recalcado que no se tratan de agricultores y ganaderos «pacíficos» pero que, en todo caso, no le han notificado que se haya producido hasta ahora ningún incidente de gravedad.

«Eso no es pacífico»

El representante del Gobierno en la región ha descrito que «pacífico no es cuando alguien sin avisar de ningún tipo entra en una autovía y la corta, eso no es pacífico». «No creo que podamos decir que es pacífico, donde un grupo de personas entra en una autovía a pie y la corta, eso no puede ser pacífico. Si lo consideramos eso normal… yo no lo considero normal», ha confesado Quintana.

El delegado de Gobierno en Extremadura ha transmitido, después de cuatro días de propuestas de los trabajadores del campo, que de los cortes de carreteras que se han producido este viernes, solamente había cuatro comunicados. En concreto, se trataban del de la N-630 a la altura de la salida 648 dirección Sevilla Almendralejo Norte; la N-430 en el punto kilómetro 118; y en la N-432 en el punto kilómetro 125.2 y en el punto kilómetro 57-58.

Sin embargo, de los cuatro cortes que habían notificado las asociaciones agrícolas, finalmente «sólo ha decidido hacer dos cortes de los cuatro que tenía autorizados» la organización Apag Extremadura Asaja.

En la provincia de Cáceres, «no solo es que no están autorizados, es que no están comunicados, difícilmente se van a autorizar si no están comunicados», ha detallado Quintana.

Pensando «en el orden público»

El delegado de Gobierno también ha mencionado «otros cortes sin autorización, sin comunicación de ningún tipo» que han tenido lugar en distintos puntos de la región y «lógicamente», a ojos del político socialista, «ahora mismo» piensan en la seguridad de los ciudadanos y «en el orden público».

Por eso, ponen el foco y su «preocupación en este momento» es aquellos bloqueos «que no están autorizados» y que, por tanto, sólo se han podido enterar una vez que se han producido y nunca antes de que se hayan completado.

Quintana se ha referido al que se ha producido en la autovía A-5 a la altura. de Mérida, sin embargo, apunta que hay «muchos más». La suma de los bloqueos que se están produciendo en la provincia de Badajoz podría alcanzar hasta los nueve cortes, a pesar de que sólo se habían autorizado cuatro y, de esos cuatro, únicamente se han terminado efectuando dos. En Cáceres se han llegado hasta los cinco cortes no comunicados.

La preocupación del delegado de Gobierno en Extremadura es que no se puede actuar con previsión porque «cuando llega la Guardia Civil, es cuando ya se ha producido el corte, eso es un verdadero problema, no saber que se va a producir, porque esa es una inseguridad para el resto de los ciudadanos, y esa es mi máxima preocupación ahora mismo».