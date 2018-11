Un candidato de Podemos carga contra la Sanidad andaluza desde la camilla de urgencias

Diego Crespo García, candidato de Podemos, se ha quejado de la sanidad andaluz en su perfil de Twitter "Esta no es una 'joya' de la que sentirse orgullosa Señora Díaz", ha afirmado en las redes sociales

Diego Crespo García, candidato de Podemos por Almería al Parlamento de Andalucía para las elecciones autonómicas del 2D, ha cargado contra la sanidad pública andaluza desde la camilla la sala de urgencias de un hospital en Torrecárdenas (Almería). Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde ha colgado una imagen en la que sale tumbado en una camilla con el puño izquierdo en alto.

“Desde la 1 en las Urgencias de Torrecárdenas. 3 horas para consulta y 2 más en ‘sillones’ sin saber qué me pasa. Almería necesita más medios. Esta no es una ‘joya’ de la que sentirse orgullosa Señora Díaz”, ha publicado Crespo García en su perfil de Twitter en alusión a la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, Susana Díaz. El candidato podemita no el hospital donde se encontró.

Desde la 1 en las Urgencias de #Torrecardenas 3 horas para consulta y 2 más en “sillones” sin saber qué me pasa. Almería necesita más medios Esta no es una “joya” de la que sentirse orgullosa Sra. Díaz.(Siento perderme el debate de @interalmeriatv @MariaJesusAmate lo hará genial) pic.twitter.com/alv3n0peXJ — Diego Crespo García (@diegocgalmeria) 28 de noviembre de 2018

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado miércoles, el mismo día que se celebró en ‘Interalmería TV’, la televisión municipal, un debate a cuatro entre los cabezas de lista a los comicios del PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía, la marca escogida por Podemos para concurrir en las elecciones del 2D. María Jesús Amate, concejal de IU en el Ayuntamiento de Huércal de Almería, fue la encargada de sustituir a Crespo García en este debate: “Siento perderme el debate, pero ella lo hará genial”.

Horas después, el candidato de Podemos volvió a colgar un mensaje en el que mandaba ánimos a los profesionales de la sanidad pública andaluza: “Esta situación la estoy viviendo hoy yo, pero la viven a diario nuestras vecinas y vecinos almerienses. Los recortes tienen consecuencias, se tienen que revertir. Un abrazo fuerte a las profesionales de la sanidad que aún recortados se dejan la piel por sus pacientes”.