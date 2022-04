El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha revelado que votará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como líder del PP de Madrid en el próximo congreso que celebre su formación en la región. «Es una muy buena noticia que se presente porque es un fenómeno político», ha asegurado.

«Voy a votar por Isabel Díaz Ayuso. Desde luego, lo dije. Es muy buena noticia que se presentara. Es un fenómeno político, nadie puede dudarlo. Sabemos cuál es el fervor de la gente. Mi apoyo será para Isabel Díaz Ayuso en el congreso del PP de Madrid», ha defendido Almeida este lunes.

En este sentido, el alcalde de Madrid ha recalcado que no se presentará como candidato a liderar el PP de Madrid. Este cónclave regional todavía no tiene fecha oficial. «No, no me voy a presentar como candidato al congreso del PP de la Comunidad de Madrid que se va a desarrollar bajo la unidad, al ser conscientes de la responsabilidad que hay, y desde la ilusión de que hay un gran futuro por recorrer juntos», ha indicado José Luis Martínez-Almeida en una entrevista concedida a Onda Madrid.

El dirigente del PP ha felicitado a su partido tras el XX Congreso Nacional celebrado el pasado fin de semana en Sevilla y en el que ha salido Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente nacional de la formación. Almeida lo ha definido como el congreso «de la unidad» y de «ilusión».

Almeida ha recordado también la «situación difícil» que ha pasado su formación con la crisis que se originó hace unas semanas entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. «Se ha resuelto rápido y bien, en un ambiente y en un marco de unidad, pero también de ilusión», ha sostenido.

El alcalde de Madrid ha defendido el discurso que realizó Feijóo tras ser elegido presidente del PP. «El discurso de Feijóo lo que determina es que el PP está ahí como ha estado siempre, un partido de Estado que está dispuesto a asumir el Gobierno, que está dispuesto a ejercer la oposición en estos momentos, con la misma altura de miras que nos ha caracterizado y, por tanto, creo que un PP que es el que tiene que representar a la mayoría de españoles que se sienten huérfanos de este Gobierno», ha señalado.