José Luis Martínez-Almeida sonríe a cámara desde su casa. «Estamos acabando…», le decimos cuando ya llevamos un rato de conversación. Estas comunicaciones tienen un infinitesimal retardo de audio. «… ¿2020 traerá la paz al PP de Madrid?», le preguntamos. Y es muy llamativo. Fíjense en el vídeo: su cara pega un respingo y pasa de la sonrisa a la seriedad al escuchar «PP de Madrid».

Es «el tema» en Génova y aledaños. Ese del que algunos piden no hablar aunque, según nos dice Almeida, «en el PP de Madrid no hay una guerra ni una batalla». Para poder avanzar en la conversación con él y que no me siga negando la «guerra» o la «batalla», tengo que aplicarme y buscar sustitutivos. Termino hablando de «eso», «la cosa», «el lío» o similares.

Almeida se ríe. Superada la impresión de escuchar «PP de Madrid» y el respingo de su cara, encuentra una respuesta rápida: «Isabel Díaz Ayuso y yo tenemos una gran sintonía personal y política. Desde que nos conocemos y, especialmente, desde el 11 de enero de 2019 cuando, frente a la sorpresa y el estupor generalizado, Pablo Casado nos nombró candidatos».

Tras recordar que los dos (Ayuso también) le deben el cargo a Casado, Almeida se hace uno con la presidenta madrileña en su sufrimiento frente al Pedro Sánchez que la ha acosado políticamente sin piedad estos dos años: «Desde entonces, hemos tenido una carrera de obstáculos los dos tanto para ser presidenta ella como yo alcalde entre los insultos y las descalificaciones de la izquierda con una pandemia en medio. No lo hubiéramos podido hacer si Isabel Díaz Ayuso y yo no tuviéramos una gran relación personal y política. Y vamos a seguir así. No puedo decir más que cosas buenas de Isabel».

Con todo ello, el alcalde llega a la conclusión de que «no hay una guerra en el PP de Madrid, de verdad; no hay ni una guerra ni una batalla. Isabel ya ha dicho que se presenta y yo digo que me parece una gran noticia que se presente». Almeida sitúa el congreso regional «en este primer semestre [le sale tos al decir «semestre»] del año 2022… y que decidan los afiliados. Simplemente. Ya está. Que sean ellos». En Sol, las huestes de Ayuso creen que Génova estira la fecha como un chicle para retrasarlo y condicionar las primarias y la elección de compromisarios.

Tomen nota de cómo Casado venció a Soraya y Cospedal.»¿Y usted se va a presentar?», le preguntamos: «Es que llevo tres meses diciéndolo. No voy a dar lugar a mayores especulaciones acerca de si me presento o no, de si apoyo a uno o a otro, de si estoy con Isa, de si tal o de si cual. Cuando llegue el Congreso será cuando tengamos que hablar. Si defiendo que decidan los afiliados, los que tenemos cargos institucionales debemos hablar lo menos posible». Precisamente para evitar las especulaciones de las que habla el alcalde, le cuento que un dirigente del PP me decía el otro día: «Esto se acabaría si José Luis sale un día y deja claro: yo no me voy a presentar… O sí. Pero lo dice ya». A la «especulación» para eludir la respuesta, Almeida le añade ahora la palabra «confusión»: «Yo creo que cualquier especulación mía añadiría más confusión».

Presentarse o no, esa es la cuestión

Almeida en la trinchera. No sale de ahí. Podría deducirse que, a día de hoy, no descarta presentarse, pero que no lo tiene decidido. Seguimos intentándolo y ya, incluso, le pedimos consejo a la desesperada en tono de broma: «¿Podría entonces titular que Almeida no descarta presentarse?». Y ya la cosa empieza a desbarrar. Se parte: «¡Ve usted! [carcajada]. Por eso, precisamente, no entro a estas preguntas porque cualquier cosa que pueda decir daría lugar a un titular, a otro titular, a más polémica, a menos polémica… «. Y entre risas dice ya, convencido por supuesto, pero con cierta desesperación: «Mire… ¡Me parece fenomenal que Isa se presente!… Es un gran… [y se para]… ¡grandísimo!… activo político que tenemos en el PP como demostró el 4 de mayo… Y a partir de ahí, vamos a dejar que sean los afiliados los que hablen».

Hay una conclusión segura. Para que «elijan los afiliados» tiene que haber varios candidatos. Si no, no hay primarias y lo que hay es una proclamación del único candidato (por ahora Ayuso). Bien lo saben los propios protagonistas de esta «cosa», «lío», «asunto»… pero no «guerra» ni «batalla» por supuesto: Almeida, Casado y la propia Ayuso, que le hicieron «la 13-14″ a Soraya y Cospedal en el congreso nacional que encumbró a Casado bajo la batuta de Teodoro García Egea. Salían de la última fila y llegaron los primeros.»¿Usted está cómodo en mitad de esta cosa, lío… o como quiera llamarle? ¿Usted está cómodo o piensa… en vaya lío me he metido… ¿o le han metido?». Almeida asegura que «si le digo la verdad le dedico muy poco tiempo a estas cosas. Lo tengo suficientemente complicado como alcalde. No tengo mayoría, la izquierda y Vox (los pone juntos) suman más que nosotros, estamos en una pandemia, pasó Filomena… Es que le dedico, sinceramente, muy poco tiempo a esto».Y añade: «A ver … Que se me entienda .. Yo, para esto, también tengo mentalidad de opositor. Que se me entienda. Los opositores somos cuadriculados y ordenamos la cabeza. Y por tanto las cosas cuando toquen. Mientras no toquen, tenemos que estar a lo que toca». Más claro, agua.