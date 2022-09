Alejandro Fernández (PP): «La política catalana se asemeja a un manicomio»

“La política catalana se asemeja a un manicomio”. Así ha definido Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, en HOY RESPONDE de OKDIARIO, el ambiente político que vive esta comunidad autónoma desde hace años. “Desde hace 10 años sólo hablan de la independencia y no de las cosas que interesan a la mayoría de los catalanes”, ha dicho en referencia al debate de política general que vive estos días el parlamento y que ha desatado abiertamente las hostilidades entre los socios independentistas de la Generalitat, ERC y Junts per Catalunya. Recuerda que en tiempos de Quim Torra ya pasaba lo de ahora: “Siempre parecía que iban a romper y no lo hacían”.

Alejandro Fernández descarta, salvo sorpresa, que la crisis entre ERC y Junts derive en un adelanto electoral. “Esquerra puede gobernar en solitario con el apoyo que ya tiene de los Comunes (Podemos) y estoy seguro que del PSC, como ERC apoya a Sánchez en el Congreso”. Pero para descartar elecciones anticipadas, además, se apoya en un dato elocuente: “Hay 366 altos cargos de ERC y Junts muy bien remunerados”. Muchos de ellos cobrando (añadimos nosotros) hasta 140.000 euros anuales por servir al independentismo. “Ellos saben -dice Alejandro Fernández- que la independencia no es viable y solo aspiran a seguir viviendo del cuento de la independencia para aguantar una legislatura más y otra más…”.

Pero Alejandro Fernández añade otro objetivo del independentismo “con la complicidad de Pedro Sánchez y Podemos”: “Erosionar y desprestigiar las instituciones democráticas españolas. Lo consiguieron con el CNI, tratan de hacerlo con la justicia, las fuerzas de seguridad y hasta la Corona”. E insiste: “Con la complicidad de Sánchez”. “Lo suyo es destruir, destruir y destruir. Destruirlo todo”

“El debate público -lamenta Alejandro Fernández- es hablar de entelequias que no ocurrirán nunca como la amnistía o el derecho a la autodeterminación. Mientras, erosionan la economía catalana, la estabilidad institucional, la seguridad… Cataluña aglutina el 43% de todas las okupaciones ilegales que hay en España…”. “Es decir, es todo un auténtico desastre”, concluye con gesto de desesperación.