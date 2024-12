El alcalde de Peralta trabajó en una empresa acusada de usurpar dominio público: «Está en excedencia»

El alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, ha sido acusado, a través de una denuncia interpuesta en la Guardia Civil el pasado 2 de diciembre, de querer ocultar el «regalo de miles de metros cuadrados de cañada T4 a Dynamobel», una empresa donde el regidor trabajó en el pasado. «Ahora está en excedencia», revela el denunciante, Jesús Martínez, sobre el regidor.

En el escrito, Martínez denuncia al Ayuntamiento de la localidad por presuntos delitos de corrupción urbanística y menciona que esta empresa, donde trabajó el alcalde, ha sido presuntamente beneficiada con cesiones de terrenos públicos. Esta sería una de las razones por las cuales, según el denunciante, el Ayuntamiento nunca llevó a cabo un plan urbanístico en el municipio sino una simulación a través de un simple cambio catastral orquestado por varios funcionarios del Gobierno de Navarra en colaboración con el Ayuntamiento de Peralta. Todo con el objetivo de no deslindar las cañadas que, presuntamente, ya se habían entregado a empresas privadas.

«La realidad es que no ha existido una modificación urbanística y ambiental de la cañada T4 y Ramal de las Luchas, la realidad es que lo que se ha realizado es una modificación catastral donde nace un nuevo trazado y se ha realizado otra modificación catastral donde se ha hecho desaparecer la T4 y Ramal de las Luchas tal y como aparecen en la clasificación de cañadas del año 2002», explica en su denuncia.

Cabe decir que este medio ha podido comprobar cómo Dynamobel tiene su vallado más adelantado que las otras compañías que ocupan la cañada T4, un hecho que el denunciante achaca a esta supuesta ocupación ilegal.

Promoción urbanística

Martínez también sostiene en su escrito que una zona de la localidad conocida, según la nomenclatura catastral, como sector E fue reparcelada en el año 2003 y vendida a Proginsa, una conocida inmobiliaria de la zona, para llevar a cabo una promoción de viviendas. Asegura que uno de los terrenos que se parcelaron, concretamente la parcela 508, correspondía a la cañada real Ramal de Las Luchas, un terreno público. «La cuantía económica de lo que se ha hecho es incalculable», afirma el denunciante durante una entrevista en OKDIARIO.

Este medio ha verificado que en el nuevo barrio levantado por Proginsa los precios de las viviendas oscilan entre los 94.000 y 228.000 €, según el portal inmobiliario Idealista. Esto, unido al número de pisos y casa bajas construidos (en torno a 500) da una suma aproximada de 47 millones de euros redondeando a la baja. Una cifra considerable para una pequeña localidad de 6.000 habitantes.

Presunta recalificación de terrenos

En su denuncia Martínez menciona que el actual Gobierno local de Peralta, con Juan Carlos Castillo a la cabeza, en colaboración con la funcionaria de nombre C.U., perteneciente al departamento de Ordenación Territorial del Gobierno de Navarra, publicaron en día 7 de abril de 2017 las fichas de dos sectores del municipio (8 y 9) «cometiendo por ello presuntos delitos urbanísticos» pues explica que «en contra de la Orden Foral 390/2016 de 7 de noviembre y en contra de las resoluciones 1207E y 1800 modificó de forma ilegal 213.809 m2 del sector 8 y 104.501 m2 del sector 9 de suelos no urbanizables de protección a suelos urbanos consolidados».

Indica, en el escrito presentado ante la Guardia Civil, que los suelos no urbanizables «antes de ser urbanos consolidados deben ser suelos urbanizables y a través de un proyecto de reparcelación y de urbanización pueden ser urbanos realizando por ello previamente las cesiones publicas obligatorias». Pues bien, según el denunciante el Ayuntamiento de Peralta «regaló» a los propietarios de los terrenos recogidos en los sectores 8 y 9 más de 160.000 m2 de cesiones públicas recogidas como obligatorias en el artículo 100 de la LOFTU.

El Ayuntamiento se defiende

Sobre todo esto el alcalde de la localidad, Juan Carlos Castillo, ha dicho que llevan muchos años respondiendo a demandas y recursos de Jesús Martínez y que la justicia siempre les ha dado la razón. Concretamente el denunciante interpuso 13 demandas que perdió en el pasado contra el Ayuntamiento por asuntos urbanísticos relacionados con la denuncia en cuestión.

En cuanto a las usurpaciones sobre las cañadas, que menciona el denunciante en su escrito, Castillo reconoce durante una entrevista en OKDIARIO que entiende que «puede haber errores» sobre pequeñas ocupaciones pero que no cree que sea el caso. «Porque cada vez que el Gobierno de Navarra ha dicho, ‘corrijan ustedes esta cuestión’, lo hemos hecho. No somo perfectos, seguro que habrá cuestiones en las que nos equivoquemos, pero de ahí a hablar de corrupción… No tengo ni un palmo de tierra, nunca la he tenido y por eso puedo gestionar más libremente que quien lo tenga», dice el regidor.

Además señala que el terreno público de una cañada son propiedad del Gobierno de Navarra y que todos los metros supuestamente usurpados han quedado resueltos porque «quien se encarga de la preservación de las cañadas es el Gobierno de Navarra» y este ha dado su visto bueno «no sólo al cambio de trazado sino a la aprobación de todo el expediente que determina que todo está correctamente realizado».

Sectores 8 y 9

En cuanto a los sectores 8 y 9 Castillo ha defendido que el último planeamiento urbanístico del municipio fue aprobado por el Gobierno de Navarra y que no hubo reticencias por parte del Ejecutivo autonómico para poder aprobarlo. «Cuando llego a la alcaldía le pregunto al Gobierno de Navarra para saber cuales son los problemas por los que no se aprueba el planeamiento», dice. El alcalde explica que la comunidad autónoma le dijo que quitase una propuesta de convertir suelo industrial en urbano o no se aprobaba el planeamiento por lo que fue retirada inmediatamente. «A finales del 2016 el Gobierno de Navarra nos aprueba y en abril de 2017 se publica», recuerda.

Sobre el sector 9, donde se encuentra un centro comercial que fue construido en zona inundable, Castillo dice que cuando estaba en la oposición puso una demanda pero que el Gobierno de Navarra la rechazó y dio visto bueno a la edificación en esa zona. «Nosotros desde la oposición lo llevamos a juicio y no nos dieron la razón. Yo a veces también he pensado que había cosas que no eran correctas», sostiene el alcalde de Peralta.