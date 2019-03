Alberto Núñez Feijóo en el 10º aniversario de su victoria: “El PP es útil para una Galicia sin extremismos”

El presidente de la Xunta de Galicia y del PpdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha conmemorado los 10 años que se cumplen este 1 de marzo de su primera victoria electoral con un acto en el que ha ensalzado el voto "útil" a un partido que representa a una comunidad "cordial, tolerante, sin extremismos", de "menos nacionalismo y menos populismo y más trabajo".

Ante cerca de un centenar de cargos del PP de Galicia en el Hotel San Francisco de Santiago, con la presencia a nivel del partido nacional tan solo de la vicesecretaria de comunicación, Marta González, Alberto Núñez Feijóo ha intervenido tras un coloquio entre la conselleira Rosa Quintana, una de las representantes de su primer gobierno y del presente, con el actual y el anterior secretario xeral, Miguel Tellado y Alfonso Rueda.

Con confesiones personales de Tellado y Rueda sobre la primera victoria electoral, como los temores a “pinchar” en grandes actos en la primera campaña de 2009 o los 400.000 kilómetros recorridos en uno de los coches del partido, se desarrolló un acto en el que dos vídeos transmitieron en la pantalla los logros económicos o sociales de la Xunta de Feijóo o recogieron testimonios de sus padres y familiares, que lo definieron como “un ratón de biblioteca casado con Galicia“, en frases de sus padres y hermana que siguió emocionado.

Entre los asistentes, en las primeras filas, también ha estado el ex conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, al que Feijóo ha saludado con un apretón de manos a la llegada al acto. Guerra ha justificado su presencia como “ex conselleiro” y ha rechazado responder a las especulaciones que lo acercan a la lista al Congreso por Ciudadanos.

En una intervención de casi una hora repleta de cifras y valoraciones, Feijóo ha reiterado que el PP ha sido “útil” para Galicia, en un gobierno que “cumple”, que “tapó los agujeros” dejados en 2009 por el bipartito y que permite que ahora “Galicia sea más España”, que “cumple con la Constitución” y que “paga facturas frente a los que agitan banderas”, que no perdió “un segundo en las pretensiones de quien quiere” que se “elija entre Galicia y España”.

Pero también un Gobierno en la Xunta que representa a una comunidad “bilingüe”, “cordial”, “tolerante” y “sin extremismos” que es “menos de nacionalismo, menos de populismo y más de trabajo”.

Ha recordado a Fraga y a Fernández Albor

En esta línea, ha reivindicado que el Partido Popular gallego también fue “útil” para Mariano Rajoy en 2009 y en 2011, y lo volvió a ser en “2012 cuando se discutía el rescate” y en la comunidad gallega se consiguió “mayoría absoluta”. Pero también “útiles” en 2016 cuando “España no tenía gobierno, cuando obligaron a repetir elecciones por ambición personal del hoy presidente que perdió dos veces” y cuando “Feijóo obtenía su tercera mayoría absoluta” Sánchez cesó como secretario general.

“El 1 de marzo, con todas las dificultades, con todos los errores, con todo lo que no fuimos capaces de hacer y de explicar, los sinsabores, con las renuncias personales, con todo, a Galicia le mereció la pena, porque el PP es útil para Galicia”, ha reivindicado en un acto en el que también ha recordado a los expresidentes Manuel Fraga y Gerardo Fernández Albor, y que ha cerrado recordado a su propio padre y a su hijo.

“Nos gustaría contar con Fraga y con Albor pero estarán orgullosos de nosotros”, ha proclamado Feijóo, para quien “mereció la pena estos años” y “merece la pena agotar esta legislatura llena de propuestas y objetivos”, para que la Galicia de la próxima década sea “la mejor” de la historia.

Tras proclamarse “servidor de todos” y “autor de nada”, ha reivindicado la “humildad” frente a los que “llegan con actitud soberbia dando lecciones de todo pero que no resolvieron nada” en una “Galicia que es una obra colectiva”.

Y durante más de veinte minutos, Feijóo ha repasado en cifras sus diez años al frente de la Xunta, con un “gobierno que cumple” y que deja a Galicia “mejor” que hace una década, en un balance en el que “no solo hay infraestructuras”, sino también prestaciones y mejoras sociales.

En un resumen exhaustivo, ha puesto en valor que Galicia está “mejor comunicada”, que “cuida su patrimonio natural”, es más “inclusiva”, es la “comunidad que más apoya a padres y madres” y que cuenta con “la mejor sanidad”. “Los que ahora nos critican en sus años, con 2.000 millones de euros más, no tocaron hospitales y construyeron cuatro centros de salud que tenía iniciados Fraga”, ha remarcado.

Y ha sumado cifras relativas a la mejora de la exportación, la innovación, al resurgimiento de la industria naval, al turismo y a la pesca o en referencia a los 25.000 niños con plaza en guarderías o al 99% de los gallegos con bajada de impuestos.

“Galicia necesita la estabilidad que no hay en el resto del Estado”, ha proseguido, para incidir en que seguirán “garantizando el voto útil al que es el partido político de Galicia y que es el Partido Popular de Galicia”, para concluir: “Volveríamos a hacer lo que hicimos, Galicia mereció la pena, en Galicia sí”.

“Un ciclón que se llamaba Klaus”

Los 10 años de Feijóo al frente de la Xunta de Galicia han sido rememorados también por Miguel Tellado, que recordó el acto celebrado en enero de 2009 en Ferrol en pleno ciclón Klaus cuando el líder del PP tuvo que ofrecer una conferencia con la luz de una linterna. “Galicia estaba sacudida por un ciclón, pero era Feijóo”, ha elogiado.

En el coloquio previo a la intervención de Feijóo, Alfonso Rueda también tuvo palabras de recuerdo para los presidentes provinciales actuales –participaron los de las cuatro provincias– y los anteriores del partido. “Me pasé diez años diciendo que no entendía a los presidentes provinciales y ahora he descubierto que es al revés, que en Santiago no entienden nada”, ha ironizado.

Rueda ha admitido que, tras confirmarse la victoria de marzo de 2009, que supuso la derrota del bipartito de PSOE y BNG,“la mayoría le dedicó un minuto a llorar en su despacho”. “Yo por lo menos”.