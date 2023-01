Alberto Bravo, candidato a liderar Cosital: «Queremos un proyecto integrador en el que quepamos todos»

Alberto Bravo Queipo de Llano lidera la candidatura del colegio de secretarios, interventores y tesoreros de Madrid bajo el nombre «COSITAL somos todos». Es graduado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y Master oficial en Formación de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en colaboración con el INAP. En la actualidad, es el vicesecretario en el Ayuntamiento de Torrelodones y está dispuesto a suceder en el cargo a José Luis Pérez, actual presidente de COSITAL. Preparado para la carrera electoral de unas elecciones que aún no están convocadas, Bravo Queipo de Llano ha sacado un rato para atender a OKDIARIO.

P.- ¿Cuál es el papel de los secretarios e interventores de ayuntamientos?

R.- Los habilitados nacionales son una figura fundamental en el control de la legalidad de las entidades locales. Es decir, de los ayuntamientos y las diputaciones, fundamentalmente. Somos funcionarios del subgrupo A1, que nos selecciona el Estado para prestar servicio en las entidades locales, y precisamente nos selecciona el Estado para tener cierta lejanía del foco del poder político que tenemos que controlar.

P.- Y ahí está precisamente la polémica…

R.- Efectivamente. Una de las cuestiones que nos preocupa es el tema de la cesión competencial a las comunidades autónomas, y ahora, en parte, se han cedido ciertas competencias al País Vasco, a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, y está recurrida en el Tribunal Constitucional por PP y Vox, y en la última Ley de Presupuestos, la de 2023, se pretendía una cesión a Cataluña, que finalmente no se ha consumado, pero que es un peligro que está ahí y que no podemos obviar.

Volviendo a las funciones, ejercemos funciones de control jurídico y económico. El secretario ejerce las funciones de control jurídico y luego está el control económico, que ejerce el interventor tesorero. Se hace ese control económico para evitar que el dinero público se destine a finalidades distintas de las previstas legalmente.

P.- Es importante destacar el hecho de que tenéis que ser independientes.

R.- Tenemos que ser independientes e imparciales, y por eso hasta la fecha, desde el año 2013 dependemos del Estado. Es el Estado el que ejerce este control. Tenemos que ser independientes e imparciales y tenemos que estar alejados del foco del poder político que debemos controlar.

P.- Y, ¿por qué hay tanta polémica con vuestra figura?

R.- La polémica surge por los procedimientos de estabilización. Se pretende hacer fijos a interinos que han accedido a través de procedimientos en los que los principios de mérito y capacidad se han visto atenuados, y que por el simple hecho de haber permanecido de forma interina ocupando una determinada plaza pues se le pretende estabilizar. Ahí, el 60% del peso en estos procesos del concurso va a ser la experiencia; es decir, no van a tener que superar un examen en el que demuestren haber adquirido los conocimientos suficientes para desempeñar estas importantes funciones.

P.- Es decir, que se saltan unas oposiciones muy duras que vosotros, sin embargo, sí habéis tenido que superar con mucho esfuerzo.

R.- Son unas oposiciones con unos 150 temas aproximadamente, que son serias y rigurosas, que tienen un ejercicio de composición inicial, un ejercicio oral que requiere una capacidad memorística importante, y un caso práctico. Es una oposición completa y de las más rigurosas que hay a nivel estatal.

P.- ¿Por qué decidís dar este paso al frente ahora?

R.- El trabajo del actual presidente está fuera de toda duda. Lleva en el puesto ocho años, y están haciendo un trabajo importante en defensa de la habilitación, pero lo cierto es que en este momento hay cierta desafección con la labor colegial. En ocasiones no explican los suficientemente bien lo que hacen, falta visibilización, falta cierta firmeza en algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno… Nosotros queremos favorecer la participación. A las últimas asambleas apenas han acudido diez personas de un total de 300 que actualmente integran el Colegio de Madrid, y lo que pretendemos es devolver a la gente la ilusión por formar parte de este colectivo.

P.- Y, ¿a qué se debe que se haya perdido esta ilusión?

R.- Yo creo que se debe a los continuos ataques que ha venido sufriendo la habilitación a lo largo de los años y que, en ocasiones, no han sido lo suficientemente contestados. Por ejemplo, las cesiones del País Vasco, que finalmente se consumaron, o los retrasos en la celebración de los concursos. Ahora, el concurso unitario correspondiente a 2022 no se ha convocado con la periodicidad debida, y se sospecha que, a lo mejor, puede tener relación con los procesos de estabilización. No se quieren sacar a concurso puestos que puedan ser cubiertos y que rompan la antigüedad de los interinos, y que éstos no puedan presentarse. Puede ser uno de los motivos.

También el hecho de que las mismas personas llevan desempeñando cargos colegiales desde hace muchos años y hay unas nuevas hornadas de habilitados que también reclamamos un hueco y poder trabajar y apoyar la profesión a nivel insititucional.

P.- Entiendo que si al final acceden a vuestros puestos cargos interinos, se infravalora un poco vuestro trabajo…

R.- Además, les permitiría concursar en igualdad de condiciones incluso con ciertas ventajas. Alguien que ha estado, por ejemplo, siete años ejerciendo como interino tendrá más puntos que el que haya accedido a través de un procedimiento riguroso pero que lleve dos años en el ejercicio del cargo. Entonces, se crea una disfunción que es claramente injusta.

P.- Y, ¿qué pasa con la cesión a las comunidades?

R.- Llama la atención que pretendan ceder las selección de los habilitados nacionales a las comunidades autónomas porque es un experimento que ya fracasó. Las comunidades autónomas, desde 2007 a 2013, eran las que seleccionaban a los habilitados, y las comunidades no convocaban plazas periódicamente, cada una lo hacía con una periodicidad distinta, limitaban el acceso -afectando al principio de igualdad- exigiendo los requisitos de la lengua, y también el nivel de exigencia se redujo, porque se dejó de exigir en algunas comunidades autónomas el ejercicio oral, que es tan importante.

En definitiva, es una medida que no funcionó, que como hemos comentado antes, se recogió ya para el País Vasco en la Ley de Presupuestos de 2022, que se ha rechazado en la Ley de Presupuestos de 2023 para Cataluña pero que no estamos del todo convencidos de que no se vaya a volver a proponer por los nacionalistas catalanes porque en particular Gabriel Rufián (ERC) ya dijo en sede parlamentaria que de las nuevas plazas ofertadas en el Real Decreto de Ucrania, que son 1.000, 400 de ellas iban a ir destinadas a Cataluña. Y nos llama la atención y creemos que puede ser la antesala a una nueva cesión.

P.- A estas 1.000 hay que sumar las 600 que ya están convocadas…

R.- En la actualidad se han acumulado las ofertas de empleo de los años 2020, 2021 y 2022, con un total de 600 plazas. A estas 600 se unen las 1.000 del Real Decreto de Ucrania, que hablan de adopción de medidas para la agilización de los procesos selectivos. Esto también hay que ponerlo en relación con los procesos selectivos anteriores. Por ejemplo, la oferta de empleo de 2019, que se sustanció el año pasado, no lograron cubrir 200 plazas. Es decir, que si ahora convocan 1.600 van a tener que rebajar el nivel, y ya se habla, por ejemplo, de la sustitución del ejercicio oral por un tipo test.

P.- ¿Qué queréis del Colegio?

R.- Queremos que el Colegio se convierta en un punto de reunión donde la gente acuda, donde la gente tenga apoyo en situaciones de acoso -que son habituales en nuestra profesión precisamente por esa cercanía que tenemos con el poder político- con la figura de un defensor del colegiado y, en última instancia, favorecer la participación y que la gente se sienta parte del Colegio.

P.- ¿Tenéis constancia de que se vaya a presentar alguien más?

R.- Todavía no se han convocado las elecciones. Se espera que se convoquen si no en enero en febrero, y no tenemos confirmación. Pero no sería extraño que alguien, avalado por el actual presidente, se pudiera presentar.

En cualquier caso, nosotros queremos proponer un proyecto que sea nuestro, y no fijándonos en lo que se ha hecho o no se ha hecho por la Junta actual, sino proponer un proyecto integrador, de unidad, y en el que puedan caber todos los colegiados de Madrid.

P.- Y de ahí vuestro eslogan: Cosital somos todos.

R.- Sí. Cualquiera será bien recibido para trabajar con nosotros en la defensa de la habilitación.