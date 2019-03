Admitida a trámite la denuncia de los policías contra el acuerdo laboral impuesto por Carmena

Los tribunales aceptan la denuncia de los sindicatos mayoritarios de Policía Municipal de Madrid. El acuerdo impuesto por Manuela Carmena tiene importantes carencias que han decidido llevar ante la justicia.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia de los sindicatos policiales contra el “acuerdo laboral regulador del régimen especial del cuerpo de Policía Municipal de Madrid”.

Como avanza OKDIARIO, la demanda del Sindicato de Policía Local Asociada (PLA) contra el texto impuesto por el Ejecutivo de Ahora Madrid supera su primer escollo. El juez ha dado visto bueno a gestionar esta demanda por una presunta “vulneración de los derechos fundamentales”. El Consistorio y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Policía están siendo informados estos días acerca de su derecho a personarse en la causa.

El sindicato PLA interpuso hace escasas semanas una demanda contra el acuerdo que aprobó Manuela Carmena el 31 de enero de 2019 en la Junta de Gobierno de la capital. La alcaldesa se apoyó en sindicatos policiales que no tienen mayoría para sacar adelante un documento con condiciones salariales y laborales con no contentaban a la mayor parte del cuerpo.

Quieren que se les aplique la jornada de las 35 horas como al resto de funcionarios y que sean todos iguales en la asignación de horas extra

Fuentes del citado sindicato subrayan en declaraciones a OKDIARIO que “hay partes que sí están bien del acuerdo y de esos puntos no decimos nada. La denuncia es contra lo que no nos gusta”. “Esta demanda no ataca al texto completo, tan solo a una parte, por si las ‘malas lenguas’ comienzan a tergiversar la información”, insisten.

Varias peticiones

Estos agentes piden la anulación de varios puntos. Entre ellos, solicitan “la aplicación de la jornada de 35 horas en Policía Municipal, al igual que al resto de trabajadores del Ayuntamiento de Madrid”. También piden “que se elimine la preferencia en la realización de los servicios extraordinarios a los que hayan vendido alguna modalidad”. Es decir, quieren que haya igualdad a la hora de la asignación de las horas extra. Igualmente, exigen por auditar el acuerdo a pesar de no firmarlo.

Desde este sindicato puntualizan que “es importante lo que tengan que decir los sindicatos que se personen en esta causa”. Es clave para que conseguir las exigencias, sostienen, que el resto de representantes participen durante el desarrollo del juicio. “Con esto veremos el grado de implicación que tienen algunos en que en Policía tengamos unas buenas y justas condiciones laborales”, agregan.

Estos representantes de los policías recuerdan que esta es una más de las reclamaciones que han presentado. Asimismo, prometen seguir luchando por lo que Carmena y el delegado de Seguridad, Javier Barbero, les niega en las mesas de negociación a la vista del acuerdo aprobado que califican de “incompleto e incomprensible”.