Santiago Abascal ha acudido a las Fallas de Valencia para disfrutar de la festividad y hacerse fotos con los ninots que le caricaturizan.

El presidente de VOX, Santiago Abascal ha aprovechado el fin de semana para visitar Valencia y disfrutar de las Fallas. El candidato se ha fotografiado con unos ‘ninots’ que parodiaban su ideología sobre inmigración.

“Ayer en Valencia disfrutando de las Fallas y de los ninots que nos caricaturizaban. Contagiosa la alegría de los valencianos en el disfrute de sus tradiciones y emocionante el gran apoyo que percibimos a la España Viva durante toda la jornada”, publicaba en su cuenta de Twitter e Instagram.

En uno de los ‘ninots’ se caricaturizaba la figura del propio Abascal. “Santi, no veo moros en la costa”, se puede leer en uno de los mensajes. “Eso es lo que me agrada, Albert, esto es lo que me agrada”, le contesta el muñeco que figura a Abascal.

Santiago Abascal viajó a Valencia, donde no tenia ningún acto concreto, para ser testigo de la famosa fiesta valenciana.

El líder de VOX ha permanecido ausente durante el último mes y no ha realizado grandes actos públicos como sí hizo en el periodo anterior. El último gran acto en el que participó fue el celebrado por las juventudes de VOX en el Teatro Barceló.

El acto generó polémica tras la decisión del local de no volver a albergar al partido tras las presiones de parte del colectivo LGBTI.

La sala Barceló se llenó a rebosar –entre 800 y 1.000 personas– en el acto en el que el propio Abascal ‘pinchó’ una versión del himno de España mientras se coreaba el “¡presidente!, ¡presidente!” por los allí reunidos. Abascal y la candidata de Vox Rocío Monasterio arengaron a los jóvenes.

Sin embargo, la fiesta gay ‘Tanga! Party’ anunció que no volvería a celebrarse en este local por entender “incompatible” su filosofía con la del partido. Esto provocó que el Teatro Barceló se disculpase por lo ocurrido y renegase del partido de Abascal.