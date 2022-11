La estrategia del PP para una de las votaciones clave de la semana, la de la toma en consideración (o no) de la proposición de ley orgánica de PSOE y Unidas Podemos para derogar el delito de sedición, pasa por apelar a los 30 diputados socialistas en el Congreso procedentes de aquellas comunidades cuyos barones marcan una mayor distancia con Pedro Sánchez y han mostrado recela ante esta reforma: Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura.

En concreto, el Pleno del Congreso acogerá el jueves esta votación, al igual que la de Presupuestos, hecho que no es baladí puesto que los separatistas de ERC ha impuesto al Gobierno este calendario para vincular su apoyo a las cuentas a la derogación de la sedición.

Ya la semana pasada, en una entrevista con OKDIARIO, el vicesecretario nacional de Organización del PP y senador, Miguel Tellado, adelantó esta estrategia de Génova en lugar de plantear una moción de censura, que ha llegado a ser aireada por otros partidos de la oposición como Vox y Ciudadanos para retrasar esta tramitación exprés del fin de la sedición.

«Nosotros llamamos a la puerta del viejo PSOE para pedirle a esos barones territoriales que todos los días dicen que no tienen nada que ver con Pedro Sánchez, que lo demuestren. Si Lambán, Page o Vara no son como Pedro Sánchez, tienen ahora ocasión de posicionarse a través de nuestras iniciativas. Todos esos barones territoriales suman en torno a 30 diputados. ¿Están dispuestos a posicionarse contra Sánchez? Tienen un dilema, tienen que elegir entre la defensa de nuestro Estado de Derecho o Sánchez. Hoy no se puede defender las dos cosas a la vez. Vamos a ver qué ocurre», señaló Tellado en la entrevista con este periódico.

Por comunidades, estos diputados socialistas a los que apela el PP se distribuyen así: Aragón (6), Castilla-La Mancha (9), Comunidad Valenciana (10) y Extremadura (5). Estos parlamentarios tendrían en su mano abstenerse o no participar en la votación. De lo contrario, los populares denunciarán que estos diputados están votando lo contrario a lo que expresan sus barones (Javier Lambán, Emiliano García-Page, Ximo Puig y Guillermo Fernández Vara) y criticarán que éstos se plieguen a Sánchez en las Cortes cuando tratan de llevar otro discurso a sus territorios, pensando en las elecciones autonómicas del próximo mayo.

Así, la lista de estos 30 diputados socialistas, electos por hasta 13 circunscripciones distintas, es la siguiente:

–ARAGÓN:

-Huesca: Begoña Nasarre y Alfredo Sancho Guardia

-Zaragoza: Susana Sumelzo, Pau Marí Klose y Noemí Villagrasa

-Teruel: Herminio Sancho Íñiguez

–CASTILLA-LA MANCHA:

-Toledo: Sergio Gutiérrez y Esther Padilla

-Albacete: José Carlos Díaz y María Luisa Vilches

-Ciudad Real: Miguel Ángel González Caballero y Cristina López

-Cuenca: Luis Carlos Sahuquillo y Mariana de Gracia Canales

-Guadalajara: Aurelio Zapata

–COMUNIDAD VALENCIANA:

-Alicante: Lázaro Azorín, Patricia Blanquer, Yolanda Seva y Alejandro Soler

-Castellón: Germán Renau Martínez y Susana Ros

-Valencia: José Luis Ábalos, Josefa Andrés, Ana María Botella y Vicent Manuel Sarrià

–EXTREMADURA:

-Cáceres: Ana Belén Fernández Casero y César Ramos

-Badajoz: Valentín García, Maribel García López y Mariano Sánchez Escobar.