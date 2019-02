Bruselas no financiará a la asociación de Puigdemont por socavar el sistema constitucional español

Bruselas de un nuevo portazo a Puigdemont al cerrar la puerta a destinar fondos a su asociación, Catglobal.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Günther Oettinger, ha

confirmado que “ninguna acción procedente de la Unión Europea o, en consecuencia, de la Comisión, puede, por motivo alguno, socavar (…) el sistema constitucional de un Estado miembro”. De este modo, Bruselas ha dejado claro que no financiará a Catglobal, la organización del

expresidente autonómico catalán, Carles Puigdemont, por su deriva independentista.

Oettinger ha respondido a una carta de Beatriz Becerra -vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y eurodiputada de ALDE -, en la que había preguntado por escrito a la Comisión por la posibilidad de que Catglobal recibiera fondos europeos. La respuesta europea ha sido tajante: No.

Beatriz Becerra: “El fugado y los suyos están acostumbrados a autoconcederse cualquier subvención, a vivir del dinero público y de las mordidas. Aquí no les va a funcionar”

La eurodiuptada liberal ha afirmado que “el fugado Puigdemont debe entender que no tiene aliados en Europa porque la Unión considera que un ataque contra la Constitución Española es un ataque contra el marco jurídico de la Unión. Bruselas no va a pagar para que un huido de la justicia se dé la gran vida mientras trabaja por destruir un Estado Miembro. El fugado y los suyos están acostumbrados a autoconcederse cualquier subvención, a vivir del dinero público y de las mordidas. Aquí no les va a funcionar”.

En el escrito de Oettinger a Becerra, el vicepresidente explica que “una

subvención puede adjudicarse con objeto de financiar una acción

destinada a promover la realización de un objetivo de las políticas de

la Unión o el funcionamiento de un organismo cuyo objetivo forme parte

de alguna de las políticas de la Unión y la apoye”. Algo que, desde luego, no sucede en la asociación del golpista.

También recuerda Oettinger que quien sea “culpable de falta profesional grave al haber violado leyes o reglamentos aplicables, o normas éticas […],

culpable de fraude, irregularidad” estará excluido “de la participación

en los procedimientos de adjudicación o de la posibilidad de ser

seleccionados para la ejecución de los fondos de la Unión”. Es decir, que Puigdemont, que intentó dar un golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017, queda automáticamente excluido como potencial financiado europeo.

Oettinger basa su respuesta en “el artículo 4 del Tratado de la Unión

Europea establece que la Unión respetará las estructuras fundamentales

políticas y constitucionales de los Estados Miembros y las «funciones

esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto

garantizar su integridad territorial (…)”.

A continuación, pueden ver la pregunta de Beatriz Becerra y la respuesta de Gunther Oettinger: