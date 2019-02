La ‘negra’ de Sánchez vendió su empresa tras un año y en pérdidas para dirigir la ‘marca España’

Irene Lozano era directora y administradora única de The Thinking Campus SL, una empresa dedicada a dar charlas de "filosofía práctica". Con una cifra de negocio que apenas llegó a los 3.612 euros, su balance fue negativo en 2017, con pérdidas de 261,33.

La actividad de Irene Lozano —amanuense del libro ‘Manual de Resistencia’ de Pedro Sánchez— antes de ser nombrada por el Gobierno socialista nueva secretaria de Estado para la España Global (Marca España) no era de suficiente envergadura para asumir un puesto de tal responsabilidad, que exige acreditada experiencia en el mundo empresarial.

En concreto, Lozano era directora y administradora única de The Thinking Campus SL, una empresa dedicada a dar charlas de “filosofía práctica” que cerró con pérdidas su primer ejercicio, el del año 2017 y último del que existen cuentas en el Registro Mercantil. Con una cifra de negocio que apenas llegó a los 3.612 euros, su balance fue negativo, dejándose 261,33 euros, según el balance al que ha accedido OKDIARIO.

Lozano, exdiputada de PSOE y UPyD, periodista y profesora de Ética Profesional en CUNEF, montó The Thinking Campus SL como una “escuela de filosofía” con la colaboración de otros docentes. Y ella se puso al frente de la misma en calidad de “directora”, como recogió su biografía al convertirse en alto cargo del Ejecutivo el 11 de octubre de 2018.

Sin embargo, su actividad no fue especialmente amplia y mucho menos exitosa. Al serle ofrecido el cargo de secretaria de Estado para la España Global el pasado año, Lozano vendió su propiedad de la sociedad, de la que era administradora única, a uno de los profesores detrás de esta iniciativa, el notario Rodrigo Tena, tal y como ha explicado él mismo en conversación con OKDIARIO. De esta manera, evitó caer en lo que sería un flagrante caso de incompatibilidad.

Irene Lozano constituyó The Thinking Campus SL el 26 de junio de 2017, mientras que en Registro Mercantil figura su cese como administradora única de la sociedad con fecha de 7 de noviembre de 2018. Apenas un año al frente de una empresa que no obtuvo ni siquiera números positivos y que tampoco destacó como una gran idea emprendedora.

Así, Lozano pasó de manejar de aquella manera un capital de 3.000 euros a toda una secretaría de Estado, que se nutre de recursos humanos, materiales y económicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del que depende. Es más, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentado por el Ejecutivo de Sánchez y tumbado la pasada semana por el Congreso, esta secretaría de Estado aparecía ya con una partida propia de gasto de un millón de euros.

El nombramiento de Lozano ha recibido críticas en el mundo empresarial, sobre todo porque su perfil no es el de una gestora de negocios con acreditada trayectoria y buen conocimiento de las relaciones internacionales.

Más de 70.000 euros

Además, Lozano percibe un sueldo de más de 70.000 euros anuales (la cifra exacta todavía no aparece en el Portal de Transparencia del Gobierno), mientras que su predecesor en el cargo, el Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, no recibía remuneración. Ex consejero Comercial de España en Chicago, Espinosa de los Monteros fue presidente de Iberia con Felipe González, de Mercedes Benz España, de Daimler Chrysler y del Círculo de Empresarios (1992-2000), entre otros cargos directivos.

Fuentes oficiales del Gobierno sostienen que el libro de Sánchez a que Irene Lozano “dio forma literaria” fue escrito “en su mayor parte antes de llegar a Moncloa y simplemente ha sido actualizado en algunas partes”.