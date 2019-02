El PNV quiere que Sánchez transfiera más competencias al País Vasco antes de las elecciones

El dirigente jeltzale confía en que obtendrá unos “buenos resultados” en los comicios estatales porque la sociedad vasca es consciente de la necesidad de “un PNV con fuerza” en Madrid, y se ha mostrado convencido de que será una formación “decisiva y protagonista” en la próxima legislatura, en la que habrá que hacer “más política que nunca”, hablar e “hilar fino”.

Esteban ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, tras el anuncio este de Sánchez de convocar elecciones anticipadas para el 28 de abril, después de que no haya podido aprobar esta semana los Presupuestos Generales del Estado.

El portavoz del PNV en la Cámara Baja ha señalado que el presidente del Ejecutivo no se ha puesto en contacto con ellos para consultarles la fecha de los comicios, aunque ya conocía su petición reiterada de que no fueran el 26 de mayo.

Tras insistir en que ellos no querían que hubiera un “superdomingo” por diferentes razones, ha apuntado que el presidente del Gobierno central “ya había atado la continuidad o no presupuestaria a la continuidad de la legislatura” y, una vez adoptada esta decisión, su partido lo que no deseaba es que los comicios no fueran el 26 de mayo.

En todo caso, ha destacado que el momento del adelanto electoral “coge al PNV preparado”, con sus listas conformadas y con el trabajo de elaboración de programa avanzado. “Las afrontamos con la seguridad de que la sociedad vasca va a valorar positivamente nuestro trabajo en Madrid y en Euskadi”, ha añadido.

Además, confía en que la sociedad vasca sea consciente de la necesidad de un PNV “con fuerza en Madrid“. A su juicio, esto es “hoy tan importante o más que nunca porque en la próxima legislatura va a tener que hacerse mucha política, más que nunca”. “Seguramente, vamos a ser también, como en otras ocasiones hemos sido, decisivos y protagonistas en la política que se haga en los próximos meses y en los próximos años”, ha indicado.

El diputado jeltzale ha remarcado que “hay que acordar, negociar y hacer política“, algo que en la actualidad “ha faltado bastante por parte de algunos grupos políticos en estos últimos tiempos”.

Preguntado por si no teme que la próxima legislatura sea más complicada ante un posible auge de los tres partidos de derechas, PP, Ciudadanos y Vox, Aitor Esteban no ha querido ejercer “de adivino” porque no sabe “cuál va a ser el resultado electoral”.

“Lo que sí tengo muy claro es que seguramente el PNV va a ser protagonista, que se va a necesitar hacer política, y que creo que la sociedad vasca va a tener muy claro quién es realmente el que va a defender sus intereses de manera inteligente y haciendo política en Madrid”, ha concluido.

Transferencias

En cuanto a las transferencias, Aitor Esteban ha recordado que, “por primera vez, un Gobierno español reconoce un listado de competencias que todavía se le deben a la Comunidad Autónoma Vasca”, en referencia a las 33 materias que el Ejecutivo socialista se comprometió a negociar en el plazo de un año, aunque excluyó la de la gestión económica de la Seguridad Social.

“Por lo tanto, eso implica para este Gobierno o para los siguientes un compromiso o una falta de cumplimiento. Eso es muy importante“, ha apuntado. Asimismo, ha asegurado que hasta el 28 de abril el gabinete de Pedro Sánchez “puede seguir trabajando en esos temas y seguir haciendo transferencias”.

En esta línea, ha dicho que él lo subrayó así en el debate de Presupuestos Generales del Estado y la propia ministra de Hacienda,

María Jesús Montero, le contestó que, “hasta el último momento”, intentarían “llevar adelante” sus compromisos “en la medida de los posible”. “Desde hoy mismo, les voy a recordar que no se pueden dormir hasta que el 28 de abril”, ha manifestado.

PDeCAT

Sobre la posibilidad de que el PDeCAT pueda concurrir a las elecciones europeas junto al PNV, el dirigente jeltzale ha considerado que “debe aclararse el panorama político en Cataluña”. “Si algo va a provocar probablemente esta convocatoria tan temprana, es que haya movimientos entre las fuerzas políticas catalanas y quizá se aclara el panorama político. Vamos a ver de qué manera se presenta”, ha apuntado, para considerar que su partido todavía tiene tiempo para decidir si van en coalición o no.

También cree que “la gente va a estar atenta” al juicio del ‘procés’ que se celebra en el Tribunal Supremo contra doce dirigentes independentistas catalanes, “en todo el Estado, pero en el ámbito catalán va a tener su importancia”.