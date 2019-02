El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha provocado su polémica diaria en Twitter. Si ayer recibió numerosas críticas por tratar de acusar al presidente de VOX, Santiago Abascal, de vivir de la política con un gráfico que se basaba en estimaciones, este miércoles ha decidido arremeter contra VOX, PP y Ciudadanos por convocar una manifestación contra las cesiones del Gobierno a los separatistas.

El líder del PP, Pablo Casado, ha contactado esta mañana con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de VOX, Santiago Abascal, para acudir juntos el domingo a una concentración en la madrileña Plaza de Colón contra la “traición” de Pedro Sánchez por aceptar la figura de un “relator” en la mesa de partidos sobre Cataluña, algo que al principal socio de Sánchez no ha parecido sentarle bien.

“¿Habrá autoproclamación de Casado, Rivera y Abascal el domingo en Colón? Tres trillizos de presidentes interinos pidiendo a Trump y Bolsonaro que los reconozcan para poner fin al GOLPISMO de subir el SMI a 900€. Parece chiste, pero están en un nivel de delirio que vete a saber”, es el mensaje que ha escrito Echenique en su perfil de Twitter.

Por un lado, el podemita hacía un chiste con la proclamación del legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó, dada la dramática situación que atraviesa el país hispanoamericano, que vive una crisis humanitaria y hambruna sin precedentes, afirmando que los tres líderes de los partidos constitucionalistas podrían proclamarse presidentes en sustitución de Pedro Sánchez.

Además, bromeaba con la medida impuesta por Podemos al Gobierno de Sánchez de sunir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, que tan solo en su primer día de aplicación provocó la destrucción de más de 260.000 empleos en España.

Como viene siendo habitual, incluso entre sus propios seguidores Echenique recibía innumerables comentarios negativos. La víctima del terrorismo Daniel Portero le respondía: “¿Por qué no te vas tú con Nicolás Maduro, Evo Morales y Pablo Iglesias y haces un cuarteto con los trillizos comunistas proterroristas? O mejor, por qué no te vas a tu país y nos dejas a los españoles tranquilos?”.

¿Por qué no te vas tú con @NicolasMaduro y @evoespueblo y @Pablo_Iglesias_ y haces un cuarteto con los trillizos comunistas proterroristas? O mejor, por qué no te vas a tu país y nos dejas a los españoles tranquilos? — Daniel Portero (@daniel_portero) February 6, 2019

Otros usuarios volvían a recordarle la sanción firme a la que se ha tenido que enfrentar por no dar de alta a su asistente en la Seguridad Social: “Subir el SMI a 900€ más lo correspondiente a la Seguridad Social, que siempre se te olvida esa parte”, decía uno internauta, a lo que otro respondía que “es que él no la pagaba por eso no la cuenta”.

Es que el no la pagaba por eso no la cuenta. — Javier (@javierpik) February 6, 2019

Otro le recordaba las negociaciones de Podemos y PSOE en 2016 en las que Pablo Iglesias se autoproclamó vicepresidente del Gobierno y exigió varios ministerios, entre ellos el de Interior, para apoyar un Gobierno de Pedro Sánchez: “En este país el único que se autoproclamó vicepresidente y se autorrepartió ministerios fue tu Marqués de Galapagar. En 3 meses preparad excusas para el hundimiento, demagogo barato”.