Se trata de “un centro universitario de análisis e investigación especializado en diferentes ámbitos del Derecho Público, especialmente Derecho Constitucional, Administrativo y Unión Europea, así como en otras disciplinas afines”, vinculado a la Universidad de Barcelona (UB).

El IDP está dirigido por Eliseo Aja, catedrático de Derecho Constitucional de dicha Universidad, y subdirigido por Marc Vilalta, profesor lector de Derecho Administrativo en la misma y colaborador en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC).

Vilalta pertenece al llamado Colectivo Praga, una organización formada por juristas soberanistas de distintas universidades catalanas -entre ellos, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello– y nacida en 2013 para defender el ‘derecho a decidir’ de Cataluña.

El colectivo se ha significado políticamente a favor del referéndum del 1 de octubre, en contra de la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy o del encarcelamiento de los dirigentes del ‘procés’.

En noviembre pasado, la asociación se unió a la CUP para boicotear un acto en la UB al que estaba invitado el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Lesmes declinó la invitación, alegando su coincidencia con una reunión de la Comisión Permanente del CGPJ.

No s'entén. Com a juristes universitaris, amb la tasca que fem des del coneixement per explicar des de l'acadèmia la injustícia dels presos politics i altres processos endegats i que un Rector rebi a aquesta gent…..vaja un sense sentit. https://t.co/appEnIO1OS

