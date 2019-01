Un concejal de Podemos concedió a su ex socio arquitecto una reforma pública de 158.500 €

Un concejal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, gobernado por la composición podemita Compostela Aberta, concedió una licitación para la redacción del proyecto y posterior ejecución de la reforma de un local municipal a quien fue su socio de estudio de arquitectura, Baltasar Otero Gómez

Jorge Duarte, que así se llama el edil de Podemos, es el responsable de espacios ciudadanos y urbanismo. “Arquitecto en Atrio Arquitectura y Urbanismo, estudio propio compartido inicialmente con Javier García Castelo y Baltasar Otero Gómez, y en la actualidad dirigido en solitario”, se puede leer en su LinkedIn.

Fue precisamente Baltasar Otero el encargado de llevar a cabo la obra que necesitó un presupuesto de 158.510 euros. La licitación se dio en junio de 2016, un año después de que los de Podemos llegasen al poder en Santiago.

La obra tuvo lugar en un edificio municipal que se convirtió en la ‘Casa de las Mulleres’, un espacio dedicado a los colectivos feministas y de mujeres.

En el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO puede leerse el nombre del ex socio del concejal como ‘arquitecto redactor del proyecto’ encargado por el ‘Concejo de Santiago de Compostela’.

Imputado por prevaricación

Jorge Duarte fue también imputado por prevaricación. Se enfrentaba a la acusación a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía. Las razones eran un supuesto trato de favor a locales de entretenimiento que no cumplían la normativa municipal: aforo, horarios de cierre o emisión de ruidos. Varios locales no fueron sancionados a pesar de tener abiertos expedientes sancionadores. Duarte no firmó dichos partes por lo que las sanciones nunca llegaron a efectuarse.

La magistrada concluyó que “debe reconocerse que la paralización de los expedientes por falta de firma del señor Duarte, generó una situación administrativa difícil para el personal funcionario implicado, que pudo haberse superado con agilidad si el concejal hubiera optado por dar instrucciones claras y vinculantes sobre las cuestiones técnicas con las que discrepaba con aquellos, armonizando la tramitación de los expedientes”. Sin embargo, se decidió que se archivase la causa en mayo de 2017.

El edil no fue dado de baja de su puesto ni siquiera durante la investigación del caso.