Ayuso: “Prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con el de Otegi como hace el PSOE”

Isabel Díaz Ayuso no cree en cordones sanitarios. Ni al PP ni a ningún otro partido “totalmente constitucionalista, como es VOX”. Es la candidata Popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, periodista y no ha dudado en dar cortes más que sonoros y virales a otros periodistas que han atacado que el centro derecha pacte, por ejemplo en Andalucía, para acabar con el régimen socialista.

Díaz Ayuso concede su primera entrevista como candidata del PP a OKDIARIO y lo hace para dejar claro que su figura no pasará desapercibida. Porque lo que es “inadmisible es que el partido de Pedro Sánchez pacte con separatistas, golpistas, comunistas y hasta proetarras”. Porque “prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con el de Otegui, como hace el PSOE”. Y porque los “cotarros liderados por feministas” han pervertido el lenguaje y el debate de la igualdad. Ella es madrileña, ha sido diputada regional en dos legislaturas, viceconsejera de Presidencia y Justicia, y no tiene miedo a los incendios en las redes sociales. Porque ella viene “para reivindicar los principios de siempre del PP pero defenderlos como nunca”.

PREGUNTA. Aparece un partido que se llama VOX al que se descalifica como extrema derecha con el objetivo no sólo de atacarle a él y a sus votantes, sino también de impedir al PP que pueda hacer pactos y salir del cordón sanitario ¿El PP tiene que pactar con VOX?

RESPUESTA. Yo desde luego prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con el partido de Otegi. VOX y el PP no es lo mismo, pero el PP tiene respeto por ellos y aún siendo partidos distintos siempre defenderé que es un partido que defiende la Constitución y que tiene perfecto derecho a estar en los parlamentos. No pienso equipararles con Podemos porque no son ni parecidos. A veces, tienen postulados que yo no comparto. VOX piensa que las cosas son blancas y negras y eso no es cierto. Los liberales consideramos que tú tienes una idea pero te tienes que entender con los demás.

P: El principal partido que les critica a ustedes los pactos con Vox es el PSOE, que ha pactado con separatistas, golpistas, comunistas y proetarras… ¿Eso es admisible?

R: En absoluto. Por supuesto que no es admisible. Ellos nos están etiquetando en la extrema derecha a los tres partidos en los que se va a apoyar la gobernabilidad en Andalucía porque están temblando con perder su poder en otras plazas. No hay ningún pacto de la vergüenza en Andalucía, como alguno ha dicho.

P: ¿Cuáles son los principios que tiene que recuperar o defender el PP? ¿El primero sería la libertad individual?

R: Esa libertad siempre la hemos defendido, pero ahora lo tenemos que hacer más que nunca. Y no sólo en materia económica, frente a los impuestos, sino en igualdad ante la ley y en libertades que te permitan, por ejemplo, elegir el colegio que quieres para tus hijos. Lo mismo con la Sanidad o a la hora de abrir o cerrar negocios, como hemos hecho siempre en Madrid, que es la única comunidad autónoma que te permite de lunes a domingo, abrir o cerrar tu negocio a cualquier hora, cuando consideras que es mejor para ti. Creo que cuando el individuo tiene realmente libertad, cuando decide por sí mismo cada cosa que quiere hacer, el tipo de vida que quiere llevar, es cuando más lejos llega.

P: Eso exige que el dinero, en vez de salir del bolsillo para ir al arca pública, tiene que dejar de estar en el arca pública para volver al bolsillo privado.

R: Y exige poner siempre un freno al control de los poderes públicos. Porque los políticos tenemos como tendencia arrogarnos más competencias de las que nos han dado y nos metemos en más asuntos de los que deberíamos, y para los que no nos han elegido.

