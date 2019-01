Ayuso: “El lenguaje de las feministas que lideran los cotarros politizados está pervertido”

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, no se muerde la lengua a la hora de interpretar cómo la izquierda se intenta apropiar de la causa de las mujeres.

PREGUNTA. ¿Las leyes de género deben mantenerse?

RESPUESTA. El auténtico feminismo, el que busca igualdad entre hombres y mujeres, yo lo defiendo. Soy, además, de un partido que en Madrid ha estado mayoritariamente liderado por mujeres. Lo que pasa es que los excesos de las leyes de género y del propio debate son cada vez mayores y se convierten en intoxicación política y en argumentos para gobernar y perpetuarse en el poder. Vender a la mujer como un ser débil, desvalido, que necesita de un hombre de izquierdas con buenos sentimientos para protegerte… Eso a mí no me gusta. Las mujeres no hemos llegado hasta aquí para esto.

P. ¿Se ha politizado la defensa de las mujeres?

R. El lenguaje de las feministas controladas y que dirigen cotarros de la izquierda pervierten el lenguaje y generan al final unos debates de lo más estúpido, con lo de las miembras, las portavozas… y el destrozo que hacen a la lengua española, que para mí es la más rica del planeta. No tienen derecho a estar constantemente arrinconándote por debates tan estúpidos. Todo esto hace más daño a la auténtica causa feminista que otra cosa.

P. ¿Tienes alguna idea para el lema de campaña?

R. Yo vivo en Madrid y trabajo aquí y mi familia también. Tantos años aquí me han dado para pensar que si algún día llegase a gobernar llamaría las cosas de otra manera. No sé el lema pero sí sé por dónde quiero ir que es el futuro, la atracción de talento, por los jóvenes. Quiero que Madrid sea vida, libertad y emprendimiento dejando a la gente vivir tranquila. Quiero que sigamos siendo una región divertida y donde las cosas pasan.