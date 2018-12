El padre de Diana Quer cree que el asesinato de Laura se podía haber evitado con la Ley

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, ha trasladado en un comunicado su "más sincero y sentido pésame" a la familia de Laura Luelmo, así como todo su "respeto y apoyo", al tiempo que ha pedido a los representantes políticos que dejen sus confrontaciones al margen y al menos en esta cuestión, la protección de los hijos y de la mujer, "estén a la altura".

“Es de sentido común“, señala para recalcar que se suma a todas aquellas iniciativas y medidas legislativas que refuercen de forma efectiva los controles penitenciarios y policiales de peligrosos criminales, tanto cuando están en prisión como, sobre todo, cuando son puestos en libertad.

“No hay palabras ni hechos, no hay nada, que pueda aliviar el dolor tan intenso de unos padres cuando sufren la perdida de una hija en tan trágicas circunstancias”, asegura, al tiempo que resalta el “extraordinario” trabajo de la Guardia Civil por la pronta detención del asesino confeso de Laura.

Para Quer, la sociedad española no puede consentir asesinatos de víctimas inocentes si se poden evitar. “En esta lucha no estoy solo, la mayoría de los ciudadanos españoles comparten mi parecer, al margen de ideologías políticas. Debemos hacer todo lo posible para que asesinos extraordinariamente peligrosos y violadores en serie no sean puestos en libertad sin estar plenamente rehabilitados”, asegura.

Prisión permanente

A su juicio, el código penal y el sistema penitenciario tiene que garantizar que ante criminales tan crueles se acredite con criterios objetivos y por especialistas, que no se les deja en la calle para que vuelvan a reincidir. “Eso es lo que establece justamente la pena de prisión permanente revisable, y ahí radica su carácter preventivo”, subraya.

En este sentido, asegura que el asesinato de Laura se podría haber evitado si se hubiera detectado que su asesino confeso no estaba en condiciones de ser puesto en libertad porque “no estaba rehabilitado y suponía un peligro para la sociedad, tal y como ha quedado acreditado tan solo un mes después de su salida de prisión”.

También recalca que está en contra de la pena de muerte, la cadena perpetua e incluso del cumplimiento íntegro de las penas porque “ni siquiera esta última pena, por dura que sea, garantiza que los asesinos y violadores en serie , tras cumplir su condena se hayan rehabilitado”.