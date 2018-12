La líder de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, ha sostenido este miércoles que si se abre el debate para ilegalizar la Fundación Francisco Franco también debe hacerse con entidades como la ANC y Òmnium, porque considera que “van en contra de los principios democráticos y constitucionales”.

Ha apostado por abrir este debate pero no sólo con esta fundación, sino con otras, incluyendo “las que ensalzan dictadores, las que blanquean terroristas y las que van en contra de principios democráticos y constitucionales”, como cree que es el caso de Òmnium y ANC, ha dicho ante la propuesta de ilegalización de la fundación apoyada por BComú, PdeCAR, ERC, PSC, la CUP y los concejales no adscritos.

“Si hay que abrir el debate sobre organizaciones que ensalzan a dictadores, estamos dispuestos a abrir este debate, pero también de otras organizaciones”, que alientan la violencia y no respetan los principios constitucionales, ha remarcado Mejías, que ha asegurado que no han tenido conocimiento antes de esta iniciativa, que se abordará en el pleno del viernes.

Ha confiado en que el pleno del viernes se celebre con normalidad y ha criticado que grupos municipales hayan pedido cambiarlo al coincidir con el Consejo de Ministros y protestas convocadas: “Las maniobras para cambiarlo sólo responden a agendas partidistas. No están antes los intereses partidistas que los de los barceloneses”.

Mejías ha criticado que la alcaldesa, Ada Colau, haya apostado por no militarizar Barcelona de cara al Consejo de Ministros pero que no haya pedido a los CDR no manifestarse ni generar caos en la ciudad: “Sólo he oído decir que puede acudir a la final de OT”, algo que ve una vanalización de las prioridades de la ciudad y un elemento de una campaña de promoción personal de Colau.

Ha avanzado que llevarán al pleno una propuesta para mejorar la seguridad en Barcelona, y que preguntarán a Colau por la aplicación de la Ordenanza de Terrazas, después de que el sector de la restauración haya criticado su aplicación en Ciutat Vella, en la que la concejal Gala Pin ejerce como “la sheriff de las terrazas, que se dedica a medir metros y a quitar sillas”.

Así, preguntarán a Colau las razones para romper el pacto con el sector y generar de nuevo su rechazo, según ella, que ha dicho que preguntarán sobre la “promesa incumplida” del Gobierno municipal con la vivienda social, y sobre cuántas familias que han solicitado una vivienda siguen esperando, también aunque la tengan adjudicada.