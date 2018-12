Zoido no cogerá el acta en el Parlamento andaluz y seguirá como diputado en el Congreso

El ex ministro del Interior y ex alcalde de Sevilla por el Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, ha decidido no coger el acta en el Parlamento andaluz, tras presentarse como cabeza de lista por la provincia de Sevilla, y continuar como diputado en el Congreso, según fuentes ‘populares’.

Se trata del segundo cabeza de lista del PP-A al Parlamento andaluz que decide no coger el acta de diputado, después de que este martes el alcalde de Vejer (Cádiz), José Ortiz, quien liderara la lista por esta provincia, anunciara que no ocupará el escaño, sino que seguirá como alcalde, dada la incompatibilidad de ambos cargos.

Zoido actualmente es presidente del Comité Electoral Nacional del PP y cada lunes asiste al Comité de Dirección del PP que diseña la estrategia semanal del partido.

Tras la renuncia de Zoido, si se respeta el orden de la lista por Sevilla, entraría como diputada Alicia Martínez, quien se situaba en cuarto puesto. El PP-A ha logrado en estas elecciones un total de tres escaños en la provincia de Sevilla.

Los tres primeros puestos de la lista los ocupan como diputados electos Juan Ignacio Zoido, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP andaluz, Toni Martín.