La juez procesa a Villarejo por grabar y difundir la detención del ‘pequeño Nicolás’

Francisco Nicolás, conocido como 'el pequeño Nicolás', en una vista judicial en 2018. (Foto: EFE)

La juez ha procesado también a la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá; y a Carlos Mier, periodista de 'Información sensible', medio afín al ex policía. El 'pequeño Nicolás' no será juzgado por esta pieza, al sobreseer las actuaciones contra él por falta de pruebas.