Twitter ha suspendido durante varias horas la cuenta de Frank Cuesta, el famoso presentador de televisión y naturalista, por arremeter contra el ‘cómico’ Dani Mateo tras amenazar en una entrevista con que se iría de España si no le dejaban mofarse de la bandera nacional. “No tenéis huevos para ir a buscaros la vida a otro país”, señaló Cuesta en su perfil de Twitter en alusión a los defensores de Mateo que afirmaron que “España es una mierda”.

“De todas formas, seguid diciendo que España es una mierda… que así demostráis que no os merecéis el increíble y maravilloso país en el que vivís y por supuesto… que no tenéis huevos para ir a buscaros la vida a otro país. Y si… yo vivo fuera de España… y en su momento, los políticos me dejaron tirado, la Casa Real me dejó tirado… pero es que, para mí, España son todos los españoles… no los que dicen que mandan. España es su cultura, sus gentes, su comida, sus paisajes, su música, su folclore… su historia (la buena y la mala). VIVA ESPAÑA“, añadía el mensaje del naturalista.

La dirección de Twitter España decidió suspender la cuenta de Frank Cuesta por el reporte masivo que realizaron sus detractores en las redes en torno a este mensaje. “O sea… que me eliminan el tuit por reporte de hate speech y me dan un aviso. Nada, está claro que la libertad de expresión va solo de un lado. Joder, qué bien organizados andan los trolls“, afirmó el presentador de televisión antes de que Twitter le suspendiese la cuenta durante unas horas.

Este mensaje fue la respuesta de Cuesta a la entrevista del pasado sábado que concedió Dani Mateo a Catalunya Ràdio en la que amenazó con dejar irse de España si no le dejaban mofarse de la bandera nacional al ser “humor”. “Si España dice que la bandera no se toca, que no se puede jugar con ella, pues entonces que lo digan, porque a lo mejor lo que tendré que hacer es marcharme. No sé si quiero vivir en un país donde no se puede hacer mi tipo de comedia. Si un juez me dice que no puedo hacer humor con la bandera, quizás me marcho a Bélgica, como Valtònyc. Si sigue así cojo las maletas y me marcho”, aseguró el ‘cómico’ en esta entrevista.

“No me va a callar nadie”

Este mismo lunes Twitter ha reactivado la cuenta de Frank Cuesta. El naturalista ha colgado un vídeo en el que ha arremetido contra los “trolls fascistas” que le reportaron la cuenta en la redes social. “No me va a calalr nadie. Soy libre de hablar, libre de expresa y libre de pensar, porque no vivo bajo el fascismo que vosotros queréis implantar”, argumentó en este vídeo.

twitter, los trolls y el fascismo modernohttps://t.co/882dIQWKcf — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 19 de noviembre de 2018

“La libertad de expresión en una democracia es lo que utilizó Dani Mateo cuando se sonó los mocos con la bandera. La libertad de expresión es la que utilicé yo, dentro de una democracia, para decir que no me gusta que se suene los mocos con la bandera de España. No porque yo adore esa bandera, es un trapo, es una tela, pero representa mucho más que eso. Y esa es mi libertad de expresión”, concluyó Cuesta.