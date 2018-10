El Supremo se inclina por confirmar la condena de Artur Mas ajeno a las presiones del Gobierno

La Sala de lo Penal que revisará la condena de inhabilitación del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y las dos ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, por el referéndum del 9-N de 2014 se inclina por confirmar la sentencia impuesta por Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), según han informado a OKDIARIO fuentes del Alto Tribunal.

El tribunal formado por los magistrados Luciano Valera, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Maro y Eduardo de Porres, estudiarán el próximo miércoles los recursos presentados por Mas y sus dos exconsejeras, que desobedecieron al Tribunal Constitucional y llevaron a cabo la consulta independentista en 2014.

El TSJC dictó una sentencia el 13 de marzo de 2017 por la que condenó al ex presidente catalán Artur Mas a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 36.500 euros. Además, impuso un año y nueve meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros a la ex vicepresidenta, Joana Ortega; y a un año y seis meses con una multa de 24.000 euros a la ex consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Ambas también por desobediencia, pero en su caso como colaboradoras.

Fuentes cercanas a Artur Mas prevén que el Tribunal Supremo emita la sentencia definitiva del recurso presentado por los líderes independentistas en un plazo de un mes, tras celebrarse la vista.

Aseguran que el ex presidente de la Generalitat pondrá todas las cartas sobre la mesa para reducir su condena y la cuantía económica impuesta lo máximo posible. Sin embargo, otras fuentes consultadas por OKDIARIO prevén que será un intento estéril.

Recuerdan que fue el Supremo quien condenó a Francesc Homs por su papel en la celebración de la consulta ilegal del 9-N. El Supremo le impuso una pena de 13 meses de inhabilitación, que ya ha cumplido, por un delito de desobediencia grave.

El ex consejero de Presidencia de la Generalitat tuvo que abandonar el escaño que ocupaba en el Congreso como diputado del Partido Demócrata Catalán (PDeCAT).