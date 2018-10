Celaá paga cero euros de IBI por su mansión de 2 millones en Neguri gracias a una treta catastral

Isabel Celaá ha conseguido eludir la declaración de bienes de su mansión en un palacete de Neguri y de paso, contar con una base de cálculo del IBI que en estos momentos le permite pagar cero euros por este impuesto. La casa -de 310 metros cuadrados, a cien metros de la playa y en el barrio histórico más elitista de todo el País Vasco y uno de los más selectos de toda España- tiene una valoración real de dos millones de euros. Pero el retraso en el envío de la documentación al Catastro de Vizcaya ha permitido a la portavoz del Gobierno contar con una valoración oficial de una cifra un tanto menor y más redonda: cero euros.

Y todo ello, con un factor añadido: o se modifican esos cero euros, o el pago del IBI será igual de redondo, porque esa valoración oficial es la base del Impuesto de Bienes Inmuebles y, por lo tanto, el tipo del IBI aplicado a ese cero siempre dará cero euros. El IBI más barato jamás imaginable para una de las mejores casas que nadie haya imaginado.

OKDIARIO ha accedido a la valoración catastral del Catastro de Vizcaya. Este organismo, dependiente de la Diputación Foral de Vizcaya que cogobiernan socialistas y PNV, sigue marcando a fecha actual una valoración de cero euros. No porque crea que ese inmueble tiene ese valor. Obviamente no. Sino porque, por lo menos hasta el 9 de octubre recién pasado, no había contado con el depósito de los documentos en el Registro.

Ahora y desde hace unos días la cosa ha cambiado. Ya está la documentación en el Registro. Y, sin embargo, el valor sigue en cero, lo que implica que el pago del IBI da igualmente un pago de cero euros por la mansión de lujo de Celaá. Dicho de otra forma: o se corrige ese valor con la realidad o Celaá pagará cero euros por el IBI de su casa de dos millones.

La ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aprovechó que la vivienda de lujo no estaba inscrita en el Registro –debido a una modificación estructural– para lograr una valoración catastral de 0 euros y así colarla entre los 195.000 € que ha asegurado oficialmente que valen todas sus inmensas y selectas propiedades.

Y todo ello pese a que esa cifra incluye ya un chalé de lujo de 700 metros cuadrados, una finca colindante, un piso con sus hermanos en el centro de Bilbao y todo un caserío familiar. Todo ellos sólo vale 195.000, según la ministra.

La compra del último e impresionante piso de lujo de más de 310 metros cuadrados en Neguri se plasmó definitivamente el 30 de julio de 2018. Un mes antes de la declaración de bienes, que vio la luz en el BOE el 29 de septiembre.

Pero la finca en cuestión se había modificado: unía dos pisos. Y, además, tal y como refleja la propia escritura, parte de los datos, estaban “pendientes de despacho” en el Registro. Es decir, que estaban a la espera de ser oficializados y plasmados definitivamente en el Registro.

La traducción de estos detalles a la práctica supuso que el Catastro no valorara los bienes debido a que procedían de remodelaciones de las fincas: de hecho el piso de la ministra procede de la unión de dos viviendas diseñadas inicialmente por la promotora que ha restaurado el viejo palacio. Y, de esa manera, el catastro siguió marcando un valor de cero euros, pese a que la vivienda se había comprado en julio.

La portavoz lo sabe perfectamente, porque firmó la compra de forma previa. Pero aseguró en su declaración de bienes que se acogía al valor catastral. Y, con ese truco, incluyó la vivienda de 2 millones con un valor de 0 euros a efectos de la declaración legal que le exige datos “trasparentes” y “comprensibles” por los ciudadanos.

La fecha de inscripción definitiva en el Registro que aparece reseñada en los documentos es el 9 de octubre de 2018. Es decir, transcurrido ya un plazo de espera perfecto para que pasara la publicación en el BOE de los bienes de los altos cargos. Y un largo plazo desde el 30 de julio en que hizo la compra realmente.