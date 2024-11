La locura sin límite de Rafa Nadal por el Real Madrid: la decisión que puso su futuro en peligro

Rafa Nadal está en boca de todo el mundo después de jugar su último partido como profesional el pasado martes y decir adiós al tenis tras la derrota de España ante Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis. Con motivo de su retirada, Toni Nadal ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre el futuro de su sobrino y su relación con el Real Madrid. También dejó claro que «aceptaría encantado» si le ofrecieran ser directivo y además ha desvelado alguna anécdota sobre la relación del mejor deportista de la historia de España con el club blanco.

Rafa Nadal puso fin a una carrera de vino y rosas el pasado martes después de caer ante Botic van de Zandschulp en el primer partido de una eliminatoria ante Países Bajos que posteriormente se saldó con la eliminación de España en el que fue el último día como profesional del ganador de 22 Grand Slams. A la conclusión del partido, y en la madrugada de Málaga, la ITF organizó un homenaje que ha levantado algunas críticas por no estar a la altura de la leyenda del balear.

Con motivo de la retirada de Rafa Nadal, su tío Toni, que no pudo estar en la eliminatoria de cuartos de final por motivos de trabajo, ha concedido una entrevista en la que habló sobre los últimos días de su sobrino y el futuro que le espera, con grandes proyectos como la academia por delante. Incluso en algunos círculos se le ha relacionado con el Real Madrid, club del que es socio de honor. Por ello, Toni Nadal dejó claro que aceptaría sin dudarlo en caso de que Florentino Pérez le ofrezca entrar dentro de la directiva.

Rafa Nadal y el Real Madrid

«Me imagino que, si le ofrecen ser directivo del Madrid, estaría encantado. Yo no he dicho de presidente. Creo que por lo aficionado que es del Real Madrid, que es superfan», comenzó contando Toni Nadal en una entrevista concedida al programa El Larguero de la Cadena SER. «Yo lo he vivido con él en Nueva York y Australia, en torneos importantísimos, levantarse y hacernos levantar a la madrugada para ir a ver el partido del Madrid. A él, que le gusta mucho el deporte, sobre todo el fútbol, pues creo que claro que le gustaría estar involucrado, pero no lo sé. Estoy hablando sin más conocimiento que el de mi intuición», afirmó sobre la relación de su sobrino con el Real Madrid.

Además, también se animó a contar alguna anécdota sobre las locuras de Rafa Nadal por ver los partidos del Real Madrid durante los torneos más importantes del año. «Yo muchas veces le decía, ¿cómo un tipo que está jugando el Open de Australia queda tan afectado con una derrota del Madrid? O ¿cómo está tan preocupado en Nueva York o donde sea para encontrar un bar que diera el partido? Porque ahora es diferente, hace años no había internet o las conexiones que hay ahora para verlo en la habitación», apuntó.

«Antes había que ir a buscar un bar por Nueva York donde lo dieran. El equipo ya iba preguntando donde se podía ver el partido. Era un obsesionado», dejó claro un Toni Nadal, que como la mayor parte de su familia, es fiel seguidor del Barcelona e incluso estuvo dentro de la última candidatura de Víctor Font a la presidencia del club culé.