Podemos quiere dar papeles a los inmigrantes ilegales sobre los que ya pesa orden de retorno

El partido de Iglesias presenta en el Congreso una proposición no de ley al respecto La formación morada se refiere a estos inmigrantes irregulares como "inexpulsables"

El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a adoptar las medidas necesarias para dar papeles a los inmigrantes ilegales sobre los que pesa una orden de retorno que no ha podido ser ejecutada aún.

La formación de Pablo Iglesias emplaza a sus socios del Ejecutivo a “evitar las situaciones de ‘limbo jurídico’ a que se abocan a las personas migrantes que, habiendo sido objeto de una decisión de retorno, esta no puede ejecutarse por motivos jurídicos (aplicación del principio de no devolución, suspensión por efecto de sistema de recursos, etc.), humanitarios (estado de salud, etc.), técnicos (falta de capacidad de transporte, imposibilidad de identificación, etc.) o de cualquier otra naturaleza”.

En esta línea, Unidos Podemos pretende que la Administración se encargue de “documentar por escrito” a los inmigrantes que estén en estas circunstancias, “establecer la extensión de su estatuto de garantías” y especificar los supuestos y requisitos en que “resultaría procedente otorgarles una autorización por motivos extraordinarios en casos de situación de irregularidad prolongada”.

En la exposición de motivos de esta PNL, el partido morado y sus confluencias se refieren a estos inmigrantes irregulares como “nacionales de terceros países” y los califican de “inexpulsables”. Unidos Podemos ya presentó la misma iniciativa en el Senado el pasado abril pero fue rechazada por el Pleno de la Cámara Alta con los votos del PP. La iniciativa sí contó con el apoyo de los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, mientras que el PSOE optó por la abstención.

No obstante, los socialistas podían directamente haber votado en contra de la iniciativa, ya que basaron su abstención en que la moción “no tiene sustento jurídico”. Sin embargo, evitaron a toda costa alinearse con el PP máxime en un tema tan delicado como la inmigración.

“Pseudoregularización”

La senadora popular Beatriz Jurado rechazó que Unidos Podemos quiera que el estado de una persona en situación irregular sea “igual” al de aquellas que están en una regular. Además, incidió en que el entonces Gobierno de Mariano Rajoy cumplía “con la normativa europea vigente en torno a las políticas de migración y al retorno de personas irregulares” y recaló que lo hacía “con amplias garantías”. Jurado criticó que el objetivo de Unidos Podemos sea abrir la puerta “una pseudoregularización masiva”, algo que “no permite la normativa”, apostilló la senadora del PP.