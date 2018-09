Sánchez recula: dice que “no se querellará” contra OKDIARIO y que como mucho será “una demanda”

El presidente del Gobierno recula y tras amenazar a OKDIARIO con querellarse por las informaciones sobre el plagio de su tesis, ha anunciado que no lo hará, aunque sí presentará una demanda “para restituir mi honor”, si este diario no se retracta.

A preguntas de la periodista de La Sexta Ana Pastor, el presidente Pedro Sánchez ha dicho textualmente: “No me voy a a querellar, creo en la pluralidad informativa, asumo la crítica política pero no se puede difamar sin ningún tipo de prueba”.

Sánchez asegura que se ha sentido “atacado” por las informaciones de OKDIARIO que desvelaban que plagió su tesis doctoral presentada ante la Universidad Camilo José Cela (UCJC) de Madrid: “Se cumplió la ley, el tribunal era legal, la tesis la escribí yo“, ha sentenciado, para negar todas las informaciones publicadas.

El presidente del Gobierno ha desvelado que ha hablado con profesores de la Universidad que le dio el doctorado, pero no para pedirles que le defiendan, sino para “trasladarles mi solidaridad, mi apoyo y mis disculpas, porque se han visto inmersos en una crisis que yo he provocado, y que no tiene nada que ver con su prestigio ni con su cualificación académica”.

“Haré lo que quiera en la Cámara”

“¿Les ha pedido que salgan a defenderle?”, ha preguntado la periodista Ana Pastor. “No, yo esas cosas no las hago“, han sido las palabras del presidente. Pedro Sánchez ha avanzado que no tiene intención de comparecer en el Congreso de los Diputados, como le piden PP y Ciudadanos, para dar explicaciones sobre el escándalo de su tesis: “Yo soy presidente y haré lo que quiera en la Cámara“, ha dicho literalmente.

“No podemos convertir el Congreso en un lugar en el que se plantean cosas que nada tienen que ver con la política, eso es enturbiar y rebajar la calidad de la democracia“, ha argumentado para negarse a dar explicaciones ante la Cámara.

“Yo iré a hablar de educación, o de sanidad”, ha añadido, “pero no de una cuestión de ámbito personal, ya ha quedado suficiente acreditado que las acusaciones contra mí son falsas”.

Lo cierto es que Pedro Sánchez ha usado los servicios jurídicos y los medios públicos de La Moncloa para defenderse en una cuestión de ámbito privado, al remitir mensajes con amenazas a los medios de comunicación que han destapado el fraude de su tesis. Sánchez argumenta que no hay “plagio” en su tesis doctoral, que ahora puede ser “sometida a cualquier programa informático“.

“La ministra Montón no me mintió”

El presidente ha querido evitar cualquier comparación de su caso con el de Carmen Montón, que se vio obligada a dimitir el pasado martes, al salir a la luz el fraude de su máster en Estudios Interdisciplinarios de Género: “Son dos cuestiones completamente distintas“, ha alegado.

Hasta en dos ocasiones, Sánchez se ha negado a aclarar si preguntó a Montón si había plagiado en su Trabajo de Fin de Máster (TFM), o si ella le había engañado: “Yo no soy fiscal, Ana“, ha respondido a la periodista, “yo asumiré mi responsabilidad en el momento en el que un ministro haga algo que tenga que ver con la gestión política”.

“Este Gobierno asume un alto nivel de ejemplaridad y asunción de responsabilidades políticas, y eso dignifica nuestro sistema democrático. Es que venimos de siete años en los que nadie dimitía”, ha añadido olvidando dimisiones como la del ex ministro de Industria José Manuel Soria.

Como no obtenía respuesta, la periodista Ana Pastor ha vuelto a pedirle que aclare si Carmen Montón le engañó. “A mí no me mintió la ministra“, ha replicado secamente, “yo salí a defender su gestión de la sanidad pública, y le agradezco que haya dado un paso atrás, o a un lado, para no enturbiar la labor de este Gobierno en gestión pública”.